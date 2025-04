Ekonomický pád na lopatky: Spoločnosť známa od konca socializmu ZBANKROTOVALA, ich stroje boli po celej Bratislave

Spoločnosť Zeva zbankrotovala. (Zdroj: TASR/Jakub Kotian, Pavel Neubauer, mosr.sk, gettyimages.com)

O zbankrotovaní spoločnosti Výťahy Zeva informoval Denník E. Spoločnosť, ktorá sa špecializovala na výťahy ich poskytla takým známym objektom, akým bolo napríklad ministerstvo obrany, bratislavské hotely ako Kyjev či Devín. Produkciu však rozširovala aj inde - na veľvyslanectvách v Egypte alebo Rumunsku. Ich produkty v podobe výťahov sa objavovali aj v bankách, vysokých školách či poisťovniach po celom západnom Slovensku.

Prepad objednávok

Výťahy Zeva pôsobili v Bratislave už od roku 1992. Po 33 rokoh však prišiel koniec. Na vlastnú žiadosť ju poslal do konkurzu mestský súd Bratislava III a medzitým už stihla odísť aj z trhu. "Trh sa jednoducho pokazil, my sme nakopili dlhy a museli sme skončiť," povedal pre denník bývalý pracovník. Nedostatočný počet objednávok bolo to, čo firmu nakoniec ekonomicky položilo.

Ešte v minulosti pritom stabilne dosahovala tržby okolo troch miliónov eur. Ziskovosť však bola nízka a niekedy dokonca aj prerábali. Práve rok 2024 bol posledným klincom do rakvy, kedy zarobili len 1,6 milióna eur a strata sa tak prehĺbila až na vyše pol milióna eur. Zákonite teda po sebe zanechali aj dlhy.

Tie sú veľmi vysoké. Na odvodoch Výťahy Zeva dlžia štátu takmer 99-tisíc eur a na daniach ďalších 47-tisíc eur.

Firma mala v hlavnom popise práce kompletizovanie rôznych druhov výťahov podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov. Časť súčiastok do výťahov si dokonca vyrábala sama. Išlo o rozvádzače pre nové typy výťahov, náhrady rozvádzačov pre staršie typy výťahov a vyrábala aj ovládacie a signalizačné prvky výťahov a iné komponenty do elektroinštalácií.