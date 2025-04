Problém pre tisíce domácností a firiem na Slovensku! Polovica všetkých počítačov bude čoskoro bezpečnostným rizikom

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Blíži sa zmena, ktorá sa dotkne polovice počítačov na Slovensku. Už len do 14. októbra majú jednotlivci a firmy čas pripraviť sa na ukončenie podpory Windows 10, najrozšírenejšieho operačného systému v SR. Používanie nepodporovaného operačného systému po tomto dátume bude znamenať riziko pre jednotlivcov aj firmy. Upozornila na to Lucie Adámková, produktová manažérka IT distribútora eD system.