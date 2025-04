Korupčná kauza exšéfa SIS Pčolinského je vo finále: Súd ukončil dokazovanie

Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Vladimír Pčolinský čelí obžalobe pre zločiny prijímania úplatku a zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj prečin ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Proces sa počas viacerých pojednávacích dní, keď prebiehali výsluchy svedkov a čítali sa listiny z utajovaných príloh súdneho spisu, konal bez prítomnosti verejnosti. V podobnom režime sa niesol aj úvod štvrtkového pojednávania, keď čítali správu SIS týkajúcu sa mobilnej komunikácie.

„V stredu (16. 4.) bola na základe vyžiadania súdu, ktorý reflektoval na návrhy oboch procesných strán, ako prokuratúry, tak aj obhajoby, doručená správa SIS. Dopĺňa dokazovanie v istej časti a my sme sa dnes s ňou oboznámili. Objektívne, je tam kvantum rôznych údajov, ktoré by bolo vhodné skontrolovať a ktoré by sa dali v záverečných rečiach obidvoch strán istým spôsobom vyargumentovať. Takto to bude komplexnejšie,“ vysvetlil prerušenie pojednávania prokurátor Peter Kysel. Svoju záverečnú reč je schopný predniesť takmer celú verejne.

Záverečná reč bude neverejná

Obžalovaný, naopak, avizoval, že ich záverečná reč bude neverejná. Ako zdôvodnil, nejde len o korupčný trestný čin, ale aj o zneužívanie právomocí verejného činiteľa a vyzradenie vyhradenej a dôvernej skutočnosti, čo v záverečnej reči nejde oddeliť. „Sú to dosť podstatné záležitosti, ktoré sú takmer všetky obsiahnuté v utajovaných prílohách. Ja musím z toho vychádzať. Možno posledné slovo budem mať naformulované tak, aby ho bolo možné predniesť verejne,“ zdôraznil Vladimír Pčolinský, ktorý obžalobu odmieta a tvrdí, že je absolútne nedôvodná a skutok vymyslený. Ako dodal, počas vykonávania dokazovania sa dozvedel nové veci. „Išlo najmä o spôsob výsluchu niektorých svedkov vrátane nátlaku na nich. Zároveň sa dosť zásadným spôsobom zväčšili rozpory vo výpovediach svedkov,“ konštatoval obžalovaný exšéf SIS.

Podľa obžaloby mal v roku 2020 prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava Kollára, ktorý si tak chcel zabezpečiť, aby sa o neho prestala SIS zaujímať. Bývalému šéfovi Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítovi Makóovi dal Kollár 40.000 eur pre vedenie SIS. Ten mal peniaze odovzdať bývalému námestníkovi SIS Borisovi Beňovi, z ktorých polovicu - 20.000 eur údajne dostal obžalovaný Vladimír Pčolinský.