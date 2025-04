Slovensko a Chorvátsko posilňujú spoluprácu v oblasti kohéznej a poľnohospodárskej politiky EÚ

Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Slovensko a Chorvátsko sa zhodli na spolupráci pri presadzovaní priorít oboch štátov v pripravovanom Viacročnom finančnom rámci (VFR) Európskej únie na roky 2028 – 2034 s cieľom vyjednať čo najlepšie podmienky v kohéznej a spoločnej poľnohospodárskej podpore. Skonštatoval to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár po rokovaniach s chorvátskym rezortným partnerom Gordanom Grličom Radmanom v stredu v Záhrebe.

Hlavnou témou diskusie boli podľa Blanára práve európske otázky zamerané na oblasť kohéznej a poľnohospodárskej politiky. Ministri sa na stretnutí zhodli na posilnení komunikácie. „Uvedomujeme si, že na tvorbu VFR je a bude veľký tlak. Táto diskusia je pre nás veľmi dôležitá. Chceme aktívne podporiť predovšetkým spoločnú poľnohospodársku politiku a vyrovnanie podmienok v porovnaní so západnými krajinami,“ zdôraznil slovenský minister.SR má podľa jeho slov iba 80 percent priamych platieb priemeru Európskej únie do poľnohospodárstva. „Tu som požiadal aj o podporu, a zároveň som aj informoval pána ministra, že pripravujeme stretnutie krajín kohézie, ktoré sú združené v rámci EÚ,“ priblížil s tým, že takéto stretnutie by sa mohlo uskutočniť na jeseň.

Podľa jeho názoru je potrebné nájsť rovnováhu aj pri riešení ďalších výziev vrátane nelegálnej migrácie či európskej obranyschopnosti. Slovensko tiež podporuje Chorvátsko v jeho snahe stať sa členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), doplnil šéf slovenskej diplomacie.Slovensko-chorvátsky dialóg je pritom podľa Blanára na veľmi dobrej úrovni, čo „odzrkadľuje príkladná starostlivosť o národnostné menšiny zo strany oboch štátov“.Doplnil, že rastúci trend má vzájomná obchodná výmena s tým, že Slovensko má pozitívnu bilanciu. „V posledných rokoch presiahol obrat historickú hranicu jednej miliardy eur a dnes sme hovorili aj o možnostiach jeho ďalšieho zvýšenia,“ spresnil slovenský minister.

Poukázal aj na dôležitý kontext spolupráce Slovenska a Chorvátska v energetike, pričom podľa jeho slov existuje ešte potenciál na prehĺbenie vzťahov.„Po zastavení tranzitu plynu cez ukrajinské územie urobila naša vláda maximum pre zabezpečenie domácej spotreby, kde sa chcem poďakovať našim chorvátskym partnerom, že prostredníctvom terminálov na ostrove Krk máme možnosť odoberať skvapalnený zemný plyn (LNG)," povedal Blanár. Dodal však, že ide o drahší variant ako ruský plyn, ktorý v súčasnosti SR dováža prostredníctvom plynovodu TurkStream. Obnovenie tranzitu plynu cez ukrajinské územie ostáva podľa jeho slov pre SR prioritou.

Spolupráca slovenskej a chorvátskej polície

Ocenil taktiež spoluprácu slovenskej a chorvátskej polície najmä počas letnej sezóny, kedy v Chorvátsku zabezpečujú slovenské policajné zložky pomoc občanom SR. "Poďakoval som sa, samozrejme, za to, akým spôsobom sa starajú o našich Slovákov tu v Chorvátku. Rovnako sa my snažíme vytvárať dobré podmienky pre Chorvátov žijúcich na Slovensku,“ uviedol.Šéf slovenskej diplomacie bol súčasťou delegácie predsedu vlády SR Roberta Fica v rámci jeho stredajšej oficiálnej návštevy Chorvátska.