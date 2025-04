Slovensko poslalo do Libanonu humanitárnu zásielku za vyše 6600 eur

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Jehad Alshrafi)

BRATISLAVA - Slovensko poskytlo humanitárnu pomoc Libanonu, ktorý už roky čelí spoločenským, ekonomickým a humanitárnym krízam. Humanitárnu zásielku v hodnote viac ako 6600 eur poskytlo cez ministerstvo vnútra a rezort diplomacie. Zásielku prepravili do Libanonu začiatkom apríla. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.

Humanitárna zásielka obsahovala 20 kusov záchranárskeho oblečenia ako dar Asociácie samaritánov SR, ako aj dva nafukovacie matrace a jednu nafukovaciu dlahu ako dar neziskovej organizácie Človek v ohrození.

Zdravotnú starostlivosť a záchranárske služby v odľahlých oblastiach Libanonu, kde je prístup k zdravotníctvu výrazne obmedzený, poskytuje nezisková organizácia Development Association for Life and Peace (Asociácia pre rozvoj života a mieru), ktorá pôsobí v spolupráci so SlovakAid.