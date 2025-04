Karolína zastrelila a rozporcovala medvedicu! FOTO Polícia po jej odhalení ostala v ŠOKU: Je známy trest

Zábery zo zásahu na diaľnici do Žiliny zverejnila polícia vlani v lete (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

BRATISLAVA - Študentka z Česka sa na súde v Dolnom Kubíne priznala, že zastrelila chránenú medvedicu, vyvrhla ju a rozporcovala. Udialo sa to v apríli v roku 2023. Pri prevoze rozporcovaného tela šelmy ju polícia zastavila na diaľnici do Žiliny. Za jej čin jej hrozilo až 3-ročné väzenie.

Mladá žena uzavrela so prokurátorom dohodu o vine a treste a priznala sa k trestnému činu pytliactva v súbehu s prečinom porušovania ochrany rastlín aj živočíchov a súhlasila s trestom. Musí zaplatiť v prepočte 65-tisíc korún (približne 2600 eur). Príde tiež o guľovnicu s tlmičom, ktorou medvedicu zastrelila. O prípade doktorandky Českej poľnohospodárskej univerzity (ČZU) informuje český server Seznam Zprávy.

V krajnom prípade jej hrozilo až trojročné väzenie. "Súd čin považuje za jednorazové vybočenie z inak normálneho správania," zdôvodnila sudkyňa Renáta Kňazúrová vynesený trest.

Karolína chcela rozrezanú medvedicu odviezť do Česka

33-ročnú Karolínu s ďalšími dvoma mužmi zastavila polícia predvlani v apríli na diaľnici do Žiliny. "Obvinená je podozrivá, že v okrese Dolný Kubín protiprávne ulovila vlastnou dlhou guľovou zbraňou s tlmičom hluku samicu medveďa hnedého. Následne medvedicu rozrezala a jej časti vložila do plastových nádob a vriec. Po tomto čine sa na vozidle presúvala smerom do Česka, avšak bola zastavená políciou," informovala o prípade polícia. Študentka šelmu zastrelila, vyvrhla a rozporcovala večer pred tým na Orave.

Karolína v priznaní pred súdom uviedla, že medvedicu zastrelila večer pred zadržaním. Udialo sa to niekde v kopcoch pohoria Oravy. Potom zviera vyvrhla a rozporcovala.

Seznam Zprávy uvádzajú, že polícia túto Češku a ďalších dvoch mužov chytila vďaka informáciám od detektívov z Vysočiny, ktoré získali počas vyšetrovania podvodu s dotáciami na odstrel premnožených ošípaných.

Podľa skoršej štúdie ochranárov a vedcov z českých univerzít medvedia populácia na Slovensku odhadzje na asi 1010 až 1280 zvierat. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je tento údaj ale podhodnotený. Tvrdí tiež, že v krajine stačí 800 medveďov. Po sérii útokov týchto zvierat na človeka, ktoré sa skončili zranením a dokonca aj smrťou, vláda začiatkom apríla schválila návrh na odstrel 350 medveďov a vyhlásenie mimoriadnej situácie vo väčšine okresov v krajine.