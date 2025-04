Poslanci ukončili rokovanie návrhom uznesenia k protirómskemu rasizmu

(Zdroj: TASR/Dano Veselský)

Návrh reaguje na uznesenie NR SR k pracovnej definícii protirómskeho rasizmu. Predkladatelia chcú, aby parlament uznesením okrem iného vyzval vládu, aby vykonala analýzu právneho poriadku a v prípade potreby pripravila legislatívne návrhy tak, aby v činnosti a pri rozhodovaní orgánov verejnej moci bola rešpektovaná uvedená definícia.

Zákonodarcovia sa vrátia do lavíc opäť v utorok (15. 4.). Prebrať by mali viaceré návrhy. Začať by mali novelou zákona o rokovacom poriadku parlamentu z dielne opozičného hnutia Slovensko. Poobede by sa mali venovať novele zákona o neziskových organizáciách z dielne koaličnej SNS. Rokovať by o nej mali v zlúčenej rozprave s návrhom uznesenia koaličných strán k „zneužívaniu legislatívneho procesu k zákonu o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby na presadzovanie politických a súkromných záujmov“. V utorok čaká poslancov aj hlasovanie o prerokovaných návrhoch.