Poslanci začali rokovanie návrhom hnutia Slovensko o testovaní na alkohol

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Dano Veselský)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali utorkové rokovanie návrhom z dielne hnutia Slovensko, ktorým chcú opoziční poslanci riešiť problematiku pitia alkoholu v parlamente. Novelou rokovacieho poriadku NR SR chcú doň doplniť ustanovenie, na základe ktorého by bolo možné vyzvať poslancov a ďalšie osoby zúčastňujúce sa na schôdzi, aby sa podrobili vyšetreniu na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných návykových látok.

Vyšetreniu by sa podľa návrhu musel poslanec podrobiť bezodkladne, „aby nenastala situácia, kedy by sa vyšetreniu podrobil napríklad až po 15 hodinách“.

Poslanci by sa mali popoludní dostať k debate o novele zákona o neziskových organizáciách. Návrh má zaviesť napríklad reguláciu lobingu. Pre neziskovú organizáciu, nadáciu či združenie s ročným príjmom nad 35-tisíc eur sa má zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti. Obsahom výkazu by mali byť aj informácie o osobách, ktoré prispeli na činnosť organizácie za rok viac ako 5000 eur. Poslanci by mali o novele debatovať v zlúčenej rozprave spolu s návrhom uznesenia „k zneužívaniu legislatívneho procesu k zákonu o neziskových organizáciách“.