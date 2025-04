Kaliňák ukázal doteraz nezverejnené ZÁBERY po atentáte na Fica: FOTO Krvavé škvrny a diery v saku!

Robert Fico (Zdroj: Topky/Jano Zemiar, IG/ oskibarami)

archívne video

ATENTÁT na premiéra: Zábery streľby na Roberta Fica (Zdroj: Profimedia.sk/RTV Prievidza)

Kaliňák ukázal fotky počas rozhovoru u influencera Oskara Baramiho. Reagoval tak na otázku, čo odkazuje ľuďom, ktorí spochybňujú atentát. Zábery zhotovil v nemocnici v čase, kedy Robert Fico bojoval o život. "Urobil som fotky v podstate hneď v handlovskej nemocnici, pretože, samozrejme, ho museli vyzliecť," povedal.

(Zdroj: IG/@oskibarami)

(Zdroj: IG/@oskibarami)

Kaliňák zábery zverejnil takmer rok od atentátu. Prezradil tiež, že sa s predsedom vlády v nemocnici rozprával v čase, keď mal guľky v sebe a netušil, „koľko sa mu podarí prežiť“. „Mal plus-mínus normálnu farbu. Akurát ho umývali od krvi,“ povedal. Náboje Ficovi vybrali „až na tej veľkej operácii“. Tú podstúpil v nemocnici v Banskej Bystrici.

(Zdroj: IG/@oskibarami)

(Zdroj: IG/@oskibarami)

Jeho stav bol vážny

Roberta Fica postrelili na výjazdovom rokovaní v Handlovej 15. mája. Utŕžiť mal štyri strelné poranenia, najhoršie bolo zranenie v brušnej dutine. Fico absolvoval niekoľkohodinovú operáciu v Roosveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, kde strávil približne dva týždne. Následne bol prevezený do Bratislavy, kde sa podroboval liečbe ambulantne. Do práce sa vrátil relatívne rýchlo, verejnosť ho prvýkrát videla vo videu zverejnenom krátko pred eurovoľbami 5. júna. V ňom avizoval, že vrátiť by sa chcel na prelome júna a júla.

Koncom augusta, teda viac ako tri mesiace po atentáte absolvoval svoju prvú pracovnú cestu do Normandie. „Dnes môžem skonštatovať, že po veľmi náročnej a tvrdej rehabilitácii som plus-mínus pripravený chodiť do práce a pracovať, ale zďaleka to ešte nie je také, ako by to malo byť,“ priznal koncom augusta 2024. Minulý týždeň počas parlamentnej hodiny otázok povedal, že ho ešte čakajú ďalšie operácie.

Atentátnika Juraja Cintulu zadržali krátko po čine. Momentálne je väzbe. Generálna prokuratúra nedávno podala na súd obžalobu. Obvinený je z obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku a hrozí mu doživotie.