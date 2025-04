Zamestnávatelia predstavia voľné pracovné miesta na Kariéra EXPO v Žiline

(Zdroj: Kariéra EXPO)

Už 15. apríla sa v Dome odborov v Žiline uskutoční podujatie Kariéra EXPO, ktoré prinesie do regiónu možnosť osobne sa stretnúť s rôznorodými zamestnávateľmi, poradiť sa s odborníkmi a získať prehľad o pracovných príležitostiach v kraji. Podujatie je určené pre ľudí, ktorí aktívne hľadajú nové kariérne výzvy, ale aj pre tých, ktorí uvažujú o zmene zamestnania alebo si chcú rozšíriť profesijnú sieť. Účasť na veľtrhu je bezplatná, stačí sa zaregistrovať na stránke podujatia cez online formulár.

Zamestnávatelia na veľtrhu predstavia desiatky voľných pracovných miest z regiónu

Návštevníci sa budú môcť počas jedného dňa porozprávať so zástupcami firiem z oblasti výroby, IT, služieb, verejnej správy, financií aj vzdelávania, a to priamo na mieste. Účasť potvrdili známi zamestnávatelia ako Arthur Hunt, EURES Slovensko, Finančná správa, LAPIS IT, Mobis Slovakia, Otvorená hra, Ozbrojené sily Slovenskej republiky, Takenaka Europe GmbH, či Vista – Jazyková škola, ale aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR a Železničná spoločnosť Slovensko, a.s..

„Po úspešných podujatiach v Košiciach, Bratislave, Nitre a Banskej Bystrici prichádzame s Kariéra EXPO po prvý raz aj do Žiliny. Sme presvedčení, že návštevníci ocenia možnosť stretnúť sa so zamestnávateľmi z regiónu, získať odborné poradenstvo a zúčastniť sa na kvalitnom sprievodnom programe – a to všetko pohodlne v priebehu jedného dňa,“ hovorí Katarína Tešla, manažérka odboru komunikácie a PR portálu Kariéra.sk.

Hlavné pódium prinesie inšpiráciu a praktické rady

Súčasťou veľtrhu bude aj celodenný program na hlavnom pódiu, ktorý ponúkne inšpiratívne prednášky z oblasti osobnostného rozvoja, HR či kariérneho poradenstva. Vystúpia odborníci, ktorí sa dlhodobo venujú práci s ľuďmi a ich profesijnému rozvoju.

Účastníci sa môžu tešiť napríklad na Lukáša Bednára a jeho prednášku Naše pekné pracovné ja na LinkedIne, v ktorej sa dozvedia, ako zviditeľniť svoj profesijný profil. Silvia Skalická sa podelí o tipy, Ako si nájsť vysnívanú prácu bez posielania stoviek životopisov. Jana Turzová priblíži tému SEBAvedomá kariéra a Zlatica Mária Stubbs sa bude venovať otázke Work-Life balance a jeho vplyvu na spokojnosť a výkonnosť v práci.

Okrem hlavného pódia bude súčasťou programu aj Kariéra IT & Skills Stage, ktoré prinesie sériu prednášok zameraných na zručnosti potrebné pre moderné pracovné prostredie. Účastníci sa dozvedia, ako rozpoznať manipulatívne správanie v bežnej komunikácii, ako zvládať tlak na výkon bez ohrozenia mentálneho zdravia či akú úlohu zohráva umelá inteligencia v pracovnom živote v roku 2025.

Praktická pomoc a kariérne poradenstvo

Kariéra EXPO ponúkne aj poradenské zóny, kde budú odborníci poskytovať spätnú väzbu

k životopisom, pomôžu s úpravou CV a poradia, ako zaujať pri výberových konaniach. Návštevníci si budú môcť nechať urobiť profesionálnu fotografiu, ktorú využijú vo svojom životopise alebo na profile na LinkedIne.

Na mieste bude zároveň možné absolvovať pracovné pohovory, preveriť si jazykové či IT zručnosti, ako aj zúčastniť sa osobnostného testovania, ktoré môže uchádzačom pomôcť lepšie pochopiť vlastné silné stránky.

Príležitosť získať prácu a nové kontakty v jeden deň

Organizátori odporúčajú, aby si návštevníci priniesli vytlačený životopis, obliekli sa reprezentatívne a pripravili si otázky na zamestnávateľov. Osobný kontakt, priamy rozhovor

s personalistami a možnosť získať spätnú väzbu na mieste môžu byť rozhodujúcim faktorom pri hľadaní novej práce.

Podujatie sa uskutoční v utorok 15. apríla 2025 od 9:00 do 17:00 v Dome odborov v Žiline. Vstup je voľný, registrácia prebieha cez oficiálnu stránku Kariéra EXPO.