Strašiak menom odchod do dôchodku: Na štát sa nedá spoliehať! TOTO by mal urobiť každý mladý Slovák

V súčasnosti podľa odborníkov nestačí spoliehať sa len na štát. Mnohí si už sporíme na dôchodok v druhom či treťom pilieri, prípadne v oboch. Odborníci a finanční analytici pritom upozorňujú aj nato, že vek odchodu do dôchodku sa bude postupne zvyšovať a kým sa v súčasnosti mladí ľudia do 30 rokov dostane do dôchodku, budú mať zhruba o 5 rokov viac, ako seniori, ktorí v súčasnosti odchádzajú do penzie. Ak by sme sa na to pozreli bližšie, tak mileniáli narodení od roku 1992 do roku 2000 pôjdu do dôchodku v 68-čke, tí narodení do roku 2009 až v 69-ke. Naopak, ľudia narodení od roku 1984 do roku 1991 pôjdu dô dôchodku v 67 rokoch. Tí, čo sa narodia v najbližších 7 rokoch, pôjdu do dôchodku zhruba ako 71-roční.

Problémom je aj to, že populácia Slovenska starne. Nie je tak isté, či bude dostatok prispievateľov na dôchodky pre budúcich seniorov. V súčasnosti totiž platí, že tí, ktorí zarábajú a odvádzajú dôchodkové poistenie, financujú výplatu dôchodkov dnešným poberateľom. "Priebežne financovaná schéma funguje na dôvere, že v budúcnosti bude dosť prispievajúcich na výplatu dôchodkov dnešných prispievajúcich, keďže im systém priznáva dôchodkové nároky priebežne. Preto dôchodkový vek hrá v tomto systéme dôležitú úlohu," upozornil portál Oranžová obálka. Od roku 2022 sa zrušilo zastropovanie veku odchodu do dôchodku a opätovne sa vek odchodu do dôchodku naviazal na strednú dĺžku dožitia. "Ak sa však dôchodkový vek naviaže na strednú dĺžku dožitia, ľudia prežijú na dôchodku rovnakú dobu ako predchádzajúca i budúca generácia," vysvetlil portál.

Neudržateľný systém

No podľa odborníkov nie je aktuálne nastavený dôchodkový systém dlhodobo udržateľný. „Stále menej pracujúcich bude musieť živiť stále viac dôchodcov. Demografia je neúprosná – vieme presne predpovedať, koľko ľudí pôjde do dôchodku, a koľko bude platiť odvody,“ uviedol riaditeľ spoločnosti Partners Investments Maroš Ovčarik. Informuje o tom portál Refresher. Podľa jeho slov je na Slovensku miera náhrady mzdy na dôchodkoch na úrovni 60 percent, na v iných krajinách, ako je napríklad Dánsko či Belgicko, to je len zhruba 45 percent. Z jeho pohľadu je preto naivné si myslieť, že si môžeme dovoliť viac.

Podľa odborníka je preto dôležité začať si šetriť na budúcnosť v okamihu, ako začneme pravidelne zarábať. Aj keby len po čiastkach. Dôležitá je ale pravidelnosť - aj malá čiastka totiž dokáže v takom prípade pomôcť. Pripomenul pri tom ideálny scenár, podľa ktorého by sa mali pracujúci ľudia riadiť. Podľa neho by si tak ľudia mali 10 percent mzdy odložiť na krátkodobú rezervu a 20 percent na dlhodobé ciele, ako napríklad dôchodok. „Samozrejme, životný cyklus človeka to výrazne ovplyvňuje. Mladí ľudia majú iné priority, no čím skôr si vytvoria návyk, tým lepšie,“ priznáva. No najväčšia chyba mladých ľudí je šetrenie na budúcnosť odkladať a na dôchodok začnú myslieť až v momente, kedy je príliš neskoro. „Pár rokov pred dôchodkom je už neskoro na zmysluplné úspory, ktoré by zabezpečili dôstojnú životnú úroveň. V tejto oblasti je kľúčová pravidelnosť a dlhodobosť,“ zdôraznil.

Pozor na druhý či tretí pilier

Aj keď si mnohí z nás odkladajú na dôchodok v druhom a treťom pilieri, podľa odborníka to nie je istota. A to z dôvodu, že štát oslabuje druhý pilier znižovaním príspevkov. Napriek tomu však hovorí, že ide o potrebný krok, ktorý by mali mladí ľudia urobiť čo najskôr. A to z dôvodu, že úspory sú na samostatnom účte, sú dedičné a menej závislé od štátu. Naopak, tretí pilier sa oplatí tým zamestnancom, ktorým doň prispieva aj zamestnávateľ. „V takom prípade je rozumné ho využiť ako ďalší budúci zdroj príjmu. V zahraničí sú dôchodky zložené z viacerých produktov – Angličania majú aj desať rôznych zdrojov,“ vysvetlil. Pri druhom a treťom pilieri existujú aj tzv. štvrtý dôchodkový pilier, a to prispievanie na dobrovoľnej báze, napríklad do dlhodobého investičného sporenia. "Odporúčam nezakrývať si oči pred realitou. Štát zabezpečí základ, no všetko nadštandardné si bude musieť každý zabezpečiť sám. Pri dôchodkoch už dávno neplatí, že stačí čakať, čo príde. Čím skôr mladý človek prevezme zodpovednosť za svoju budúcnosť, tým väčšiu slobodu si kúpi neskôr," uzavrel.