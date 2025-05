ROZHOVOR Značka, ktorú pozná takmer každý z nás: Ako sa zmenila za 30 rokov na Slovensku?

Jedna z prvých dm predajní na Račianskej ulici v Bratislave (Zdroj: dm drogerie markt)

Rok 1995 priniesol vstup značky dm drogerie markt na slovenský trh. Prvú predajňu a zároveň centrálu otvorili 5. decembra v Bratislave na Pribišovej ulici. Na vlastnej koži to zažil aj Martin Podhradský, súčasný konateľ spoločnosti na Slovensku.

Ako si spomínate na svoje úplné začiatky v dm?

V dm som začal pracovať 1. apríla 1995. Od toho momentu som bol pol roka v Česku. Mali sme tam sesterskú spoločnosť, ktorá bola založená už v roku 1992. Po rozpade Československa sa dm otvorila po Slovinsku a Maďarsku najprv v Českej republike a až potom na Slovensku. Centrála bola v tom čase v Českých Budějoviciach, pendloval som medzi Bratislavou.

Ako vyzeralo otvorenie prvej predajne?

Polovica vecí nefungovala, lebo sme nemali kasy. Tie nám doniesli o tretej ráno. Vtedy ešte boli fiškálne printery a každý druhý produkt nám cez kasu nešiel. Začala sa písať história, hoci v tom čase nikto nevedel, či to bude alebo nebude úspešné. A prvé roky naozaj neboli ľahké. Prvá predajňa mala zhruba dvesto až dvestopäťdesiat metrov. Vzhľad predajne či kozmetiky bol úplne iný, nemali sme dlhodobé ceny, takže sme mali aj akciový tovar.

Značka dm oslavuje 30 rokov na Slovensku: Ako sa za ten čas zmenili predajne? (Zdroj: Topky.sk/Tomáš Hambálek)

V začiatkoch dm na Slovensku boli v sortimente aj veci, na ktoré si už možno ani nikto nespomína: semená, oblečenie, detské oblečenie, domáce potreby…

Hnojivá a podobné humorné záležitosti. Áno, hľadali sme sa. Poviem aj príklad, ktorý bol dobrý – to boli roztoky na kontaktné šošovky. Keďže som v tom čase nosil pri športe kontaktné šošovky, úplnou náhodou sme zistili, že roztoky na kontaktné šošovky neponúka okrem predajní optík alebo lekární nikto iný. Paradoxom je, že v tom čase bolo nositeľov šošoviek zhruba 1 a pol promile, čiže extrémne nízke číslo. Bol to však vysoko výnosný a úspešný produkt.

V roku 1990 vznikol telegram cien, akýsi predchodca dnešného dm žurnálu. V roku 1998 začala dm ponúkať už aj vlastné značky. Podľa čoho ste skladali vtedajší sortiment?

Mali sme, samozrejme, nejaké porovnanie z Maďarska, Českej republiky a Rakúska. To ešte boli časy, keď sme neboli v Európskej únii. Dovozy boli komplikovanejšie. Na vlastnú značku sme mali samostatných colných deklarantov, ktorí nám tovar preclievali. Tie procesy boli oveľa dlhšie a komplikovanejšie, ako sú teraz. Cenotvorba bola celkom iná, lebo sa robili akcie.

Ďalšia päťročnica bola tiež plná kľúčových udalostí - zmena loga, modernejší vzhľad predajní, otvorenie centrály a centrálneho skladu v Bratislave. Ako si spomínate na toto obdobie?

Nešlo len o to, že sa zmenilo logo, zmenilo sa aj motto, s ktorým ideme dodnes - „Tu som človekom, tu nakupujem“. Od roku 2004 sme sa nasťahovali do novej centrály, vtedy sme zabrali jeden a pol poschodia. Teraz sme odchádzali z centrály do dm dialogica a máme celú jednu budovu a jedno celé poschodie v druhej budove. Časy sa menili, vstúpili sme do EÚ, čo nám zjednodušilo dovozné procesy. Úspešne sa rozširovalo aj portfólio vlastnej značky.

V roku 2002 bol založený unikátny program babybonus. Bola dm na Slovensku prvá s takýmto konceptom?

Mám pocit, že sme boli prví. To bolo opäť koncernové rozhodnutie. V tom čase sa aj rodilo viac detí. Dnes máme už tretí rok pokles natality. A tým, že v tom čase sa rodilo viac ako päťdesiattisíc detí ročne, to bolo veľmi úspešné. Lebo už ani vtedy nebolo narodenie dieťaťa lacnou záležitosťou.

V súčasnosti je doba prírodnej certifikovanej kozmetiky - dm ju však ponúkala už v roku 2000 pod značkou Alverde...

Bola to tŕnistá cesta. Cena výrobkov bola vyššia, ale tvrdili sme, že existuje skupina ľudí, ktorá chce byť environmentálna a aj šetrná k svojmu zdraviu a pokožke. Následne to vyústilo do rozšírenia sortimentu nielen prírodnej kontrolovanej kozmetiky. Dnes je to dermokozmetika či profesionálna vlasová kozmetika, ktoré nájdete na pultoch dm.

Značka dm bola od svojho založenia odvážna. Je to tak aj dnes?

Inovatívna. Pozerali sme sa na diery na trhu. Už roky hovorím, že je našou povinnosťou ponúknuť zákazníkovi dobrú cenu tak na prášok či plienky, ako aj na široké spektrum produktov. Bolo by veľmi skratkovité povedať, že drogéria je len o drogérii - že nie je o výživových doplnkoch, o zdravej strave, o dmBio, ktoré má veľmi široké portfólio a ktoré zákazník akceptuje a chce mať.

Martin Podhradský, konateľ dm Slovensko (Zdroj: dm drogerie markt)

V roku 2006 dm založila dm active beauty, Svet plný výhod, začala stratégiu dlhodobo nízkych cien...

Na trh sme priniesli dlhodobé ceny, ktorými sme v princípe unikátni do dnešného dňa. Vysvetľovanie princípu zákazníkovi nebolo jednoduché, zvlášť ani dnes, keď má každý akciové ceny. Ale mám pocit, že ľudia to už chápu. Keď premostím do nášho zákazníckeho programu, to bola jedna z vecí, ktorú sme si krvopotne odžili. Momentálne je to veľmi úspešný projekt.

Zapochybovali ste niekedy o stratégii dlhodobých cien?

Nikdy. Stále hovoríme, že ľudia majú vedieť, čo a za akú cenu ponúkame. Trh klesá, ale my rastieme. Zákazník vie, že u nás sa nemusí naháňať. Štyri, šesť, dvanásť mesiacov majú produkty stále rovnakú cenu. Tvrdím, že dlhodobé ceny sú jedným z najväčších základov úspechu a som rád, že sme naozaj nezišli a ani nechceme odísť z tej cesty.

Na trh ste umiestnili nielen biokozmetiku, ale aj biopotraviny...

Keď sa vrátim k tým rokom, čo sa zmenilo, my sme už takmer od začiatku tvrdohlavo budovali sortiment stravy a výživových doplnkov. Vedeli sme, že populácia starne. Dnes môžeme povedať, že sme jednotka na trhu v segmente bio aj v rámci potravinárov.

dm za posledné roky prehĺbila svoju angažovanosť v sociálnej oblasti aj rôznymi kampaňami, ktoré podporujú ženské zdravie. Ako vnímate túto aktivitu?

Máme krásnu novú kampaň #mojepraveja. Ukazujeme, že všetci sme z mäsa a kostí. Sú medzi nami aj ľudia, ktorí napríklad utrpia popáleniny, detičky, ktoré nie sú zdravé, že sú aj moletnejšie ženy, že ženy aj starnú. Ukazujeme, že sa netreba hanbiť odkryť svoje pravé ja.

Žijeme naozaj v umelom svete. Nie som fanúšikom sociálnych sietí, to je zase jedno z tých negatív covidu, keď sme sa prestali rozprávať. Sociálne kampane majú svoje opodstatnenie. Je to len logickým vyústením toho, že v popredí dm je človek.

Čo by ste odkázali vašim zákazníkom?

Aby nás mali stále radi a aby sme mohli aj cez ich podnety napredovať ďalej. Dnes máme skoro 34-percentný podiel na celkovom trhu s drogériou, viac ako 60-percentný na drogistickom trhu a za to vďačíme lojalite zákazníkov.

Nejdeme primárne za profitom. Ide nám o to, aby sme boli dlhodobo udržateľní. Dnes je synonymum, že keď idete do drogérie, idete do dm. Prajem im, aby sme mali aj konkurenciu, ktorá nás bude posúvať dopredu, lebo ja vidím konkurenciu ako prekážky, ktoré sú odrazovým mostíkom do budúcna.

Dar v hodnote 100-tisíc eur na špeciálny projekt V súčasnosti má dm na Slovensku vyše 160 predajní a zamestnáva približne 2 700 ľudí. Denne je obslúžených v priemere 92-tisíc zákazníkov. Podľa prieskumu spotrebiteľskej dôvery je roky najdôveryhodnejšou drogériou Slovákov. Značka dm má za sebou viaceré významné míľniky a pravidelne sa venuje rôznym aktivitám a podpore projektov. 30 rokov na trhu oslávila aj stotisícovým finančným darom na vzdelávacie programy pre ženy a deti zamerané na ich osobnú bezpečnosť a prevenciu násilia. Projekt POSTAV SA ZA SEBA na školách vyškolí 32 pedagogických či nepedagogických pracovníkov v metodike sebaobrany. Lektori povedú workshopy rozvíjajúce u detí a mládeže sociálne a emocionálne zručnosti aj schopnosti konštruktívne riešiť nepríjemné situácie.

Advertoriál pripravený v spolupráci s dm drogerie markt.