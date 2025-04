Zmena volebného obvodu má len minimálnu šancu na úspech, tvrdí publicista Hrabko

Juraj Hrabko (Zdroj: TASR/Michal Svitok)

Podľa Rašiho bola veta o jednom volebnom obvode vložená do ústavy umelo v minulom volebnom období. „Ľudia v regiónoch nechcú mať parlament z tretiny alebo z ešte väčšej časti bratislavský. Verím, že ak by sme túto vetu z ústavy dostali, otvorí sa nám priestor, aby sme vedeli diskutovať o zmene volebného systému a posilnení regionálneho princípu a vedeli to aj urobiť,“ povedal Raši v rozhovore pre TASR TV 8. apríla.

Podľa Hrabka bol systém viacerých volebných obvodov, ktorý zrušila ešte vláda Vladimíra Mečiara, pre voličov výhodnejší. Napriek tomu neočakáva, že by sa aktuálny systém jedného volebného obvodu menil. „Jeden volebný obvod znamená, že predseda strany rozhoduje vždy a o všetkom. Samozrejme, žiadny predseda strany si takúto moc nechce pustiť z rúk,“ konštatoval. Okrem toho by podľa neho existencia viacerých volebných obvodov mohla ohroziť volebné výsledky strán, ktoré majú málo členov alebo sú slabé v regiónoch.

Zmena ústavy je nepravdepodobná, tvrdí Hrabko

Hrabko upozorňuje, že vypustenie formulácie o jednom volebnom obvode zatiaľ nie je súčasťou žiadneho návrhu novely ústavy a ak by sa aj do vládneho návrhu dostalo v druhom čítaní, šanca na úspech tejto iniciatívy je nízka. „Na tomto podľa mňa k dohode nepríde,“ konštatoval. Vládny návrh novely ústavy, o ktorom aktuálne rokuje parlament, podľa Hrabka neprináša zmeny, ktoré by boli nevyhnutné, a je skôr nástrojom politického boja medzi stranami. V druhom čítaní totiž môže byť pozmenený aj na základe návrhov KDH. „Ak sa tak Robert Fico rozhodne, môžu prejsť aj všetky návrhy KDH. A vnesie tak ďalší rozkol medzi KDH, SaS a Progresívne Slovensko,“ naznačil Hrabko.

Delegáti sobotňajšieho (5. 4.) 21. kongresu SaS rozhodli, že strana v budúcnosti nepôjde do koalície s Hlasom-SD a Republikou. Možnosť koalície so Smerom-SD, SNS a ĽSNS strana SaS vylúčila už v minulosti. „Ľahko sa vylučuje spolupráca s tými, ktorí s vami sami spolupracovať nechcú,“ reagoval Hrabko. Dodal, že takéto deklarácie robia strany v čase pred voľbami, ale po nich môže byť všetko inak. „Je to podobné ako so sľubmi, ktoré dávajú politické strany a na ktoré potom okamžite zabudnú, keď sa chopia moci,“ uzavrel.