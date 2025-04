Emotívny Fico prehovoril o svojom zdravotnom stave: Musí podstúpiť ďalšie OPERÁCIE!

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Premiér sa k svojmu zdravotnému stavu vyjadril počas tradičnej štvrtkovej otázky. Stalo sa tak v rámci odpovede na otázku opozičného poslanca Ondrej Dostála (SaS), ktorý sa premiéra pýtal, odkiaľ mal informácie a správy o vyšetrovateľoch okolo Jána Čurillu. Fico totiž argumentoval verejným záujmom. Z jeho slov vyplynulo, že verejnosť by mala vedieť, že tu "máme ďalšieho blázna, magora, pána Čurillu." Pripomenul pri tom práve atentát z 15. mája z Handlovej, pri ktorom utrpel početné strelné poranenia. "Nechcite vidieť, ako vyzerám, nechcite to vidieť," povedal Fico poslancom a ukazoval pri tom na svoj trup. Potvrdil tiež, že ho kvôli tomu čakajú ďalšie operácie.

archívne video

Róbert Fico sa prvýkrát od atentátu ukázal na verejnosti (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Jeho stav bol vážny

Roberta Fica postrelili na výjazdovom rokovaní v Handlovej 15. mája. Utŕžil štyri strelné poranenia, najhoršie bolo zranenie v brušnej dutine. Fico absolvoval niekoľkohodinovú operáciu v Roosveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, kde strávil približne dva týždne. Následne bol prevezený do Bratislavy, kde sa podrobuje liečbe ambulantne. Verejnosť ho prvýkrát videla vo videu zverejnenom krátko pred eurovoľbami 5. júna. V ňom avizoval, že vrátiť by sa chcel na prelome júna a júla.

Premiéra Roberta Fica po streľbe previezli do nemocnice v Banskej Bystrici (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Koncom augusta, teda viac ako tri mesiace po atentáte absolvoval svoju prvú pracovnú cestu do Normandie. V tomto období sa rozhovoril o svojom zdravotnom stave. Prvých 15 dní bol podľa vlastných slov bez akýchkoľvek informácií. „Požiadal som svojich najbližších, aby ma neinformovali o tom, čo sa deje, pretože som sa musel sústrediť na podstatne závažnejšie veci. Stačí, ak pripomeniem, že niekto do vás strelí 9 mm guľu z jedného metra – okrem iných teda. To vám spôsobí neuveriteľnú šarapatu v tele. Aj preto bolo treba niekoľko operačných zákrokov,“ povedal Fico a pripomenul, že bol v ohrození života. „Dnes môžem skonštatovať, že po veľmi náročnej a tvrdej rehabilitácii som plus-mínus pripravený chodiť do práce a pracovať, ale zďaleka to ešte nie je také, ako by to malo byť,“ priznal koncom augusta 2024. „Už som schopný chodiť do práce a plniť si základné povinnosti, ale nie som schopný zobrať závažia a dať si 10-kilometrovú túru. Ale športujem primerane tomu stavu, v ktorom sa momentálne nachádzam,“ dodal.