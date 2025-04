Chaos okolo transakčnej dane: Danko tvrdí jedno, rezort financií druhé! Šéf SNS najnovšie vytiahol TOTO meno

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Chvíľu to vyzeralo na veľkú dohodu naprieč politickým spektrom. Ale iba chvíľu. Predseda SNS Andrej Danko totiž potom, ako cez víkend spôsobil rozruch, keď oznámil, že chce rušiť transakčnú daň, zmiernil tempo. Od úplného rušenia ustúpil a namiesto toho predstavil miernejšie čiastkové úpravy, ku ktorým mal mať pozitívnu odozvu aj z rezortu financií. Podporu pri hlasovaní by mohol dostať dokonca aj z opozície. Potom však prišlo stanovisko ministerstva financií, ktoré o žiadnej dohode s Dankom nevie. Šéf národniarov však tvrdí, že na zrušenie transakčnej dane mu dal kladné stanovisko štátny tajomník ministerstva financií Radovan Majerský.

SNS navrhne zrušenie transakčnej dane pre živnostníkov a malé firmy (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

SNS chce na aktuálnej alebo nasledujúcej schôdzi parlamentu navrhne čiastočné zrušenie dane z finančných transakcií, a to pre živnostníkov a firmy s obratom do 10 000 eur. Platiť by to malo už od polovice tohto roka. Danko argumentoval tým, že plošné zrušenie transakčnej dane by bolo zatiaľ nezodpovedné. Zdôrazňoval tiež, že o komunikoval aj s rezortom financií, od ktorého má mať zatiaľ pozitívne stanovisko k živnostníkom. O malých firmách s obratom do 100 000 eur majú ďalej diskutovať.

Potom však prišil obrat, o ktorý sa postaral rezort financií. Ten totiž o žiadnej dohode nevie. "Ministerstvo financií SR o žiadnej dohode a ani súhlase o zrušení dane z finančných transakcií pre živnostníkov a malé firmy nevie. Minister financií je momentálne na zahraničnej pracovnej ceste v Číne a témou sa bude zaoberať po príchode na Slovensko,“ uviedli od Kamenického.

Danko však vysvetľoval, že na zrušenie transakčnej dane mu dal kladné stanovisko štátny tajomník ministerstva financií Radovan Majerský. Informovala o tom TV Markíza. Zároveň tiež zopakoval, že návrhy na zmeny v transakčnej dani podá bez ohľadu na stanovisko ministerstva financií. Úpravy by mu mohli v parlamente s podporou opozície prejsť, išlo by však o porušenie koaličnej zmluvy. Danklo už na včerajšej tlačovke hovoril, že rokovať chce prioritne s predstaviteľmi vládnej koalície.