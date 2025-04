AKTUÁLNE Zmena ústavy o dvoch pohlaviach prešla prvým hlasovaním: TÍTO poslanci opozície boli za

(Zdroj: Topky - Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania návrh ústavného zákona, ktorý má do Ústavy SR zakotviť dve pohlavia - muža a ženu. Do ústavy má zároveň pribudnúť zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon má upraviť adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má tiež dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Zo 143 prítomných poslancov ju podporilo 81, 40 bolo proti a 22 sa zdržali. Okrem koaličných poslancov návrh podporili aj opoziční poslanci Anna Záborská a Richard Vašečka (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ).