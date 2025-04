Hnutie Slovensko zahlasuje za novelu ústavy od KDH, vládny návrh nepodporí

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Hnutie pripomenulo, že týmto krokom sa premiér len pokúša odpútať pozornosť od vlastných zlyhaní. „Robert Fico vyťahuje konzervatívne témy len, keď mu tečie do topánok a jeho činy nie sú sociálne a nemajú nič spoločné s konzervatívnou politikou. Poslanci hnutia Slovensko nepodporia návrh Smeru a budú hlasovať len za návrh kresťanských demokratov, ktorí sú v týchto témach uveriteľní,“ povedal predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš.

VIDEO

Poslanci z hnutia Slovensko o ovplyvňovaní práce orgánov činných v trestnom konaní (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Premiér hrá podľa poslanca hnutia Slovensko Rastislava Krátkeho falošnú hru na konzervatívneho voliča. „Chytá sa konzervatívnych tém vypočítavo len vtedy, keď mu klesajú preferencie. Robí to opakovane počas celej svojej politickej kariéry. Je to neúprimné a my mu na túto hru neskočíme,“ skonštatoval.