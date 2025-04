KDH viní vládu zo zlyhania pri zvládaní slintačky a krívačky: Žiada odvolanie ministra Takáča

Marián Čaučík (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Vláda situáciu s ochorením slintačky a krívačky nezvládla, preto by mala vyvodiť personálnu zodpovednosť a odvolať ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD). Zlyhania vlády sú viditeľné najmä v pomalom zavádzaní opatrení v porovnaní so susednými krajinami. V piatok to na tlačovej konferencii uviedli opoziční poslanci z KDH.