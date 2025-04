KDH chce zlepšiť dostupnosť vyšetrení u špecialistov pre dospievajúcich

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Navrhujeme, aby sa o detských dospievajúcich pacientov mohli postarať aj špecialisti pre dospelých. (...) Aby napríklad mladá slečna s bolesťami hlavy mohla ísť nielen k detskému neurológovi, ale aj k neurológovi, ktorý sa venuje dospelým,“ poznamenal poslanec parlamentu Peter Stachura (KDH) na stredajšej tlačovej konferencii.

Poslanci zo strany KDH o nedostatku detských špecialistov (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Zmena by podľa neho mohla prispieť k zlepšeniu dostupnosti pri špecializovaných vyšetreniach u dospievajúcich. Stachura pritom upozornil na to, že počet detských špecialistov je žalostne nízky. „Nie je to absolútne riešenie, ktoré vylieči všetky problémy slovenského zdravotníctva, detí či dospievajúcich. Ale je to jeden podstatný krok k tomu, aby sa dostupnosť o čosi zlepšila,“ skonštatoval.

Spolu s poslancom Františkom Majerským (KDH) kritizovali ministerstvo zdravotníctva, že danú tému nerieši. „Ak vládna koalícia nevie pripravovať zákony, tak aspoň nech odkopíruje naše, kľudne si ho odkopírujte, doneste ho do parlamentu a my zaň zahlasujeme,“ odkázal koaličníkom Majerský. Poslanci zároveň v dôvodovej správe k návrhu upozornili na to, že mladiství medzi 15. až 18. rokom sa svojou konštitúciou, fyziológiou aj spektrom ochorení približujú dospelým osobám. „Z tohto dôvodu pokladáme za zmysluplné umožniť špecialistom pre dospelých poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientom už od veku 15 rokov,“ dodali.