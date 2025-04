Niekdajšia poslankyňa SaS posilňuje mimoparlamentných Demokratov: Naď do svojich radov prijal Natáliu Blahovú

Natália Blahová posilňuje rady Demokratov. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Len máloktorému stabilnému divákovi domácej politiky by uniklo meno Natália Blahová. Jej meno sa často spomínalo hlavne v súvislosti so stranou SaS, no nastala nová doba. Po pár rokoch politického ticha sa Blahová pridáva k mimoparlamentným Demokratom Jaroslava Naďa. Tí predstavili novú posilu v stredu 9. apríla. Dlhodobá občianska aktivistka a bývalá poslankyňa liberálov sa v strane opäť bude venovať sociálnej oblasti, ľudským právam a občianskej spoločnosti.

VIDEO Tlačová konferencia Demokratov:

"Natália Blahová svojou prácou a odhalením jednej z najzávažnejších káuz ukázala svoju odbornosť a odvahu. Sociálna oblasť to sú témy, s ktorými sa denno-denne všetci stretávame. Som rád, že sa práve Natália, ktorá sa roky profesijne venuje týmto témam, rozšíri naše rady. Teším sa na spoluprácu," povedal šéf Demokratov Jaroslav Naď.

Nielen posila, ale aj členka strany

"Slovensko je v ekonomickom a morálnom rozvrate. Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, naša krajina potrebuje každého jedného, ktorý má chuť a silu postaviť sa na obranu spravodlivosti, demokracia a ľudskej dôstojnosti. Viem, že je to náročná cesta no nechcem ostať bokom. Naopak, chcem prispieť v oblasti v ktorej som doma. Demokrati od volieb kontinuálne a vytrvalo pracujú, prinášajú témy, odhaľujú závažné konanie súčasnej vlády, sú aktívni v regiónoch. To mi je blízke a preto som sa rozhodla pre spoluprácu práve s nimi," prezradila na prvom brífingu Blahová a zdôraznila, že do strany vstupuje aj ako členka.

