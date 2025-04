SEXI šéfka cez nájomné byty má bohatú a nelichotivú minulosť: Na krku má realitné podvody, tresty mali zahladiť!

Lisová riadi projekt nájomných bytov, jej minulosť je pestrá. (Zdroj: Facebook/E.L., TASR/Pavel Neubauer)

Informácie o skutočne "bohatej" minulosti Evy Lisovej priniesol denník SME. Eva Lisová sa pritom šéfkou Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania stala len koncom minulého roka.

Agentúra teraz patrí pod ministerstvo dopravy, ktoré vedie nominant Smeru Jozef Ráž.

Hriechy minulosti

Už menej dôveryhodne znie fakt, že Lisová bola podľa zistení denníka Sme v minulosti odsúdená v dvoch prípadoch. Ešte znepokojujúcejšie vyznieva fakt, že tieto podvody sa mali týkať nezákonného realitného biznisu. Rozsudok vydal Krajský súd v Nitre len v roku 2022 a uznal Lisovú vinnú zo zločinu poškodzovania veriteľa. Uznali ju tiež vinnú z podvodu.

Za tieto skutky krajský súd uložil Lisovej trest v podobe troch rokov na podmienku. Skúšobná lehota bola stanovená na päť rokov. Lisová bola potom pod patričným dohľadom probačného úradníka a ten ju sledoval. Pri takýchto prípadoch je bežné, že štát sleduje aj preukazovanie zamestnania a zdroj príjmov. Tu sa však situácia zamotáva a stáva zaujímavou, pretože súd jej tiež uložil zákaz počas najbližších piatich rokov vykonávať funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti alebo družstva.

Zahladený trest

Z Lisovej sa napokon stal bezúhonný človek o čo sa mal tiež postarať Okresný súd v Nitre. Podľa záverov súdu sa Lisová v skúšobnej dobe "osvedčila" a zrejme mohla v takom prípade požiadať aj o zahladenie testu. Štát teraz môže na Lisovú nazerať ako na počestnú osobu, ktorá nemá žiadny záznam v registri trestov. Ten sa v takom prípade maže. Ide o klasický inštitút, ktorý slúži na to, aby sa na páchateľa pozeralo ako na človeka, ktorý prešiel sebareflexiou a ktorého už neprenasledujú hriechy minulosti.

"Z podkladov, ktoré predchádzali ustanoveniu pani Evy Lisovej do funkcie, ministerstvo neidentifikovalo skutočnosti, ktoré by bránili jej vymenovaniu za člena predstavenstva a voľbe za generálnu riaditeľku," zareagovalo na Lisovú ministerstvo dopravy. Podobne sa na to pozerá aj samotná Lisová. "Neexistuje žiadny zákonný ani iný dôvod, pre ktorý by som nemohla túto funkciu vykonávať," reagovala na otázky denníka Lisová.

39-ročná Lisová je zároveň vyštudovanou právničkou a pochádza z Topoľčian. Za poškodzovanie veriteľa bola odsúdená v kauze, ktorá sa začala ešte v roku 2007. Ide teda ešte o obdobie jej aktívneho štúdia.

Predčasná kúpa a predaj haly v Nitre

Lisovú podľa SME z minulosti prenasledujú dve kauzy. Ide o prípad kúpy parcely s výrobnou halou v Nitre, kde ostala poškodená spoločnosť DKK Metal. V tomto prípade sa Lisová angažovala so svojím otcom, pričom chceli splatiť predmetnú sumu až po získaní úveru. DKK Metal sa však k peniazom nedostala ani po opakovaných výzvach. Išlo o sumu 232 357 eur .

Rodina Lisovcov sa vtedy na súde bránila s tým, že mali plán rozbehnúť v hale podnikanie v kovovýrobe. Potrebovali však pôžičku, aby mohli halu kúpiť, a keďže potrebovali akcelerovať celý obchod, zmluvu uzavreli skôr, ako disponovali týmto majetkom.

Prešli roky a napokon súd po viacerých ťahaniciach odsúdil Lisovú a aj jej otca Oskara Lisa v roku 2015 a uznal ich vinnými. Dostali podmienečné tresty. Lisovci dosiahli zrušenie pôvodného rozsudku až v júli 2019 na Najvyššom súde.

Prepis majetku v Pohraniciach a odmietnutie zo strany katastra

Druhý prípad sa týka podvodu s pozemkami, kedy Okresný súd Nitra v októbri 2018 uznali Lisovú vinnou z podvodu. V tomto prípade hral druhú rolu neznámy spolupáchateľ. Všetko sa malo odohrať ešte v júli 2013, kedy mali prísť za poškodenou do rodinného domu v obci Pohranice. Túto osobu nechali podpísať zmluvu o predaji pozemkov len za cenu 104 eur. Išlo pritom o pozemky o rozlohe 5 685 metrov štvorcových. Zmluva bola potom fiktívne autorizovaná napodobeninou pečiatky, a tú potom predložili katastrálnemu úradu. Ten však odmietol zápis s tým, že ide o neúplnú zmluvu. Tu už súd od potrestania Lisovej upustil, keďže už skôr dostala spomínaný trest za poškodzovanie veriteľa v Nitre a súd to považoval za dostatočné.

Lisovej "prerod" na počestnú osobu neskôr uznala aj Krajská prokuratúra v Nitre a skonštatovala, že v skúšobnej lehote viedla riadny život.