Zemetrasenie v slovenskej politike: Opozícia vyštartovala po Dankovi, chce s ním rušiť Kamenického nepopulárnu daň!

SNS cez víkend v súvislosti s transakčnou daňou vyhlásila, že nemá opodstatnenie a je potrebné ju zrušiť k 1. júlu, najneskôr však k 1. januáru 2026. „Vnímam aj v koalícii ľudí, ktorí sú proti transakčnej dani. Dnes to už stojí a padá len na Robertovi Ficovi. Ja som presvedčený, že bude prijímať argumenty na to, aby sme hľadali iné zdroje v štáte,“ povedal predseda SNS Andrej Danko, ktorý sa na zrušení transakčnej dane chcel dohodnúť najskôr v koalícii. Ak neuspeje, bude trvať na jej úpravách.

Z aktuálnych reakcií, ktoré jeho nápad vyvolal, to však zatiaľ na dohodu nevyzerá. Práve naopak, koaliční partneri sa na téme rozhádali. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SSD) tvrdí, že hovoriť v čase konsolidácie o znižovaní príjmov a zvyšovaní výdavkov je nezodpovedné a populistické. Poslanec Smeru-SSD Tibor Gašpar dokonca Dankove snahy pripisuje snahe zakryť padajúce preferencie SNS. „Andrej Danko v posledných dňoch namiesto spolupráce v koalícii čoraz viac smeruje k politickému dobrodružstvu s opozíciou a Progresívnym Slovenskom,“ povedal Gašpar.

Ústretovejší postoj zaujali v Hlase-SD, hoci ani tam nepovedali Dankovmu návrhu áno. Predseda strany Matúš Šutaj Eštok však pripustil debatu na koaličnej rade. "Ja za Hlas-SD môžem povedať, že my sme pripravení na takúto debatu,“ povedal. Upozornilo však, že vždy, ak sa chce niekde ubrať, je potrebné tiež povedať, kde sa to vykompenzuje. „Ak príde pán Danko s návrhom opatrení, ktoré budú kompenzovať výpadok toho, čo by sa stalo v prípade zrušenia transakčnej dane, to je niekde na úrovni 700 miliónov eur, tak poďme na to,“ odkázal Šutaj Eštok. Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) si však myslí, že hlasovanie s opozíciou by bolo porušením koaličnej dohody. Nominant Smeru-SSD, minister investícií Samuel Migaľ zasa povedal, že je pripravený podporiť zrušenie transakčnej dane alebo je úpravy.

Nejednotnosť koalície chce využiť opozícia

To, že koalícia nie je v otázke transakčnej dane jednotná, si všimli aj v opozícii. Predseda Progresívneho Slovenka Michal Šimečka povedal, že ak Andrej Danko alebo niekto iný z koalície predloží návrh na zrušenie transakčnej dane, bude mať podporu 33 hlasov z PS.

Progresívci sa okrem iného rozhodli tiež spustiť verejnú výzvu za zrušenie transakčnej dane. Poslanci hnutia navrhovali aj mimoriadnu schôdzu parlamentu či aktuálny pozmeňujúci návrh na zrušenie transakčnej dane. „Náš tlak zaberá. Už to vidia aj oni sami. Už aj vládni politici sa kvôli tejto hlúpej Ficovej dani hádajú a predbiehajú, kto je viac proti nej. Preto náš tlak budeme stupňovať ďalej. Dnes spúšťame veľkú podpisovú akciu. Pridať sa môže každý. Pošlite ju vašim priateľom, rodine, a ukážme spolu vláde, aký masívny je odpor voči tejto dani,“ povedal Šimečka.

„O mojom pozmeňujúcom návrhu, ktorý by Ficovu hlúpu daň zrušil k 1. máju, budeme hlasovať už tento týždeň. Už o tri týždne môže tento nepodarený experiment skončiť. Tu nejde o stranícke tričká, ale o ľudí na Slovensku. Uvidíme, či sa na reči koaličných politikov, ktoré sa menia ako aprílové počasie, dá spoľahnúť. Všetci živnostníci a podnikatelia sa pozerajú,“ odkázal podpredseda PS Michal Truban.

Ústretovosť zaznieva aj z Matovičovho hnutia SLOVENSKO. „Andrej Danko, ktorý so svojimi poslancami hlasoval za zavedenie transakčnej dane sa chystá vydierať R. Fica a tlačiť na jej zrušenie. SNS dala dokonca vyhlásenie, v ktorom hovorí, že prvé dni ukazujú, že táto drzá a neefektívna daň nemá čo robiť v našom daňovom systéme. Tvrdí, že ju treba buď k 1.7.2025, alebo najneskôr k 1.1.2026 zrušiť,“ uviedli.

Hnutie SLOVENSKO predložilo pozmeňujúce návrhy, kde navrhovalo zrušiť transakčnú daň už k 1. 5. 2025. Keďže však Andrej Danko hovorí o iných dátumoch, hnutie podáva ešte dva pozmeňujúce návrhy podľa dátumov 1.7.2025 a 1.1.2026, ktoré spomínal aj šéf SNS. „Nech sa Andrej Danko a celá SNS ukáže, či si stoja za svojim slovom, alebo je to len mocenské vydieranie Fica kvôli tomu, aby sa dostali k nejakým kšeftom,“ povedal Július Jakab.

Demokrati dokonca doniesli sa centrálu strany SNS komplet pripravený zákon, ktorý by zrušil nezmyselnú transakčnú daň. Podľa ich slov ho stačí iba podpísať, doniesť do NR SR a schváliť. "Doniesli sme na centrálu SNS komplet pripravený zákon s dôvodovou správou, doložkami, listom pre predsedu NR SR, jednoducho so všetkým, aby ho už iba pán Danko podpísal a podal v národnej rade na schválenie. Ak je jeho kritika smerom k transakčnej dani myslená vážne, je čas konať," povedal Juraj Šeliga.