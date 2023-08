Politológ ide tvrdo do Matoviča: Jeho kampaň nemá obsah, fiatky nie sú video z Marseille, to pravé ešte len príde!

Politológ pozerá na dianie v hnutí OĽaNO a priatelia. (Zdroj: TASR/Maroš Černý, Lukáš Grinaj, Miroslav Jaroš, archív R.Š., )

archívne video

OĽANO chce kampaňou s vozidlami motivovať ľudí k účasti vo voľbách (Zdroj: TASR/Maroš Černý)

Kampaň síce bez obsahu, no aspoň s cirkusom

Politológ nemal veľmi pozitívne slová na hodnotenie aktuálnej kampane matovičovcov, ktorí v Bardejove verejnosti odhalili desiatky fiatiek 500 na námestí. "Nemá to obsah, je to celé urobené na efekt. Čudujem sa, že sa tomu médiá venujú. Ale to len potvrdzuje, že Igor Matovič nevie zaujať obsahom, ale iba svojimi spektakulárnymi vystúpeniami. Mohol by konečne pochopiť, že politika nie je cirkus, hoci on má stále dojem, že je najlepší šašo v slovenskej politike. Vskutku nepodarený spôsob, ako osloviť voličov. Len treba dúfať, že nákup týchto starších áut má strana riadne zaúčtované na svojom transparentnom účte," očakáva Štefančík.

(Zdroj: TASR/Maroš Černý)

Fiatky určite nie sú video z Marseille

Štefančíka sme sa pýtali aj to, či je toto zlatý klinec programu OĽaNO, ako napríkald video z Marseille z roku 2020, kedy prišli k vile exministra Jána Počiatka. "Určite nie. Videom z Francúzska upozornil na problém, fiatkami na žiadny problém neukazuje. Upriamuje pozornosť len na seba a na svoje predvolebné nezmysly, akým je volebná korupcia," komentuje kroky Matoviča Štefančík.

(Zdroj: archív R.Š.)

Rozkol medzi Matovičom a Jurinovej krídlom nebude pravým dôvodom možného fiaska vo voľbách

Dôležité je však aj pozrieť sa na to, čo sa práve teraz v OĽaNO deje. Okrem toho, že Matovič otvorene vyhlásil, že ak dostane Erika Jurinová viac hlasov ako on, stane sa predsedníčkou hnutia, ukazuje sa, že s vedením na štýl Matoviča nesúhlasí aj trnavský župan Jozef Viskupič, ktorý spoluzakladal OĽaNO. Tomuto hnutiu však hrozí aj niečo iné, a síce, že sa nedostanú do parlamentu, pretože im ako koalícii nestačí 5, ale musia minimálne 7 percent. "Ak hovoríme o fiasku menej ako sedem percent, je reálne. Ale nebude to kvôli nejakému rozkolu vo vnútri OĽaNO. Títo dvaja, podobne ako ďalších cca 50 členov tejto strany, sú len štatisti, ktorí sú tam len pre literu zákona. Keby Igor Matovič mohol, bol by v strane úplne sám. On tých druhých potrebuje len na kandidátke a na to predsa nemusí byť človek v politickej strane," myslí si odborník.

Hádky a konflitky pred voľbami nie sú ničím výnimočným

Štefančík si dokonca spomína na obdobné prípady názorových nesúladov s lídrom hnutia, ako sa to deje práve v OĽaNO. "Spomeňme si na rozkol v SaS, keď odchádzali ľudia okolo Ľubomíra Galka. Do volieb síce ostávalo viac ako teraz, ale s SaS to nevyzeralo vôbec dobre. A napokon, aj Peter Pellegrini sa začal emancipovať skôr, ale on čisto pragmaticky počkal do volieb, nech sa zvoliť za Smer a následne založil vlastný subjekt. Čo bolo voči Smeru tak trochu chrapúnske," spomína si Štefančík na rok 2019.

Nehrozí, aby Jurinová porazila v krúžkoch Matoviča

Podľa neho navyše nehrozí, aby Jurinová vo voľbách v krúžkoch porazila Matoviča. "Ona sama o to nejaví záujem. Túto myšlienku jej nadiktoval Igor Matovič, predpokladám, že ona do parlamentu kandidovať ani veľmi nechcela. A čo sa týka súťaže o post vedúceho hnutia, to môže byť opäť skrytý trik na voliča. Volič, ktorý sa chce zbaviť Matoviča, bude voliť inú stranu. Keď ho ale Igor Matovič presvedčí, že ak vyhrá Erika Jurinová v počte preferenčných hlasov a tak sa zbaví Matoviča, môže úplne zmätený hodiť hlas práve pre OĽaNO. Hoci nepodporí Matoviča, bude hlasovať za OĽaNO a o to Matovičovi ide. A Jurinová nebude mať nikdy viac preferenčných hlasov. Jednak o to neprejavila výraznejší záujem, a jednak nemá dosah na finančné zdroje, ku ktorým má Igor Matovič ako predseda prístup. Povedal by som, že ju touto nečestnou hrou poriadne ponižuje. Až sa čudujem, že mu to toleruje," uzavrel politológ.

Erika Jurinová (Zdroj: TASR/Erika Ďurčová)