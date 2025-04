O pár hodín to začne! Na Slovensku sa dramaticky ochladí: Pokles teplôt o 10 stupňov... Mráz, vietor a sneh

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - V sobotu sme sa zobudili ešte do krásneho slnečného rána. O pár hodín sa to však všetko zmení. Najskôr príde silný vietor, neskôr aj sneženie. Na viacerých miestach klesne teplota o viac ako 10 stupňov Celzia, vrátia sa aj mrazy. Na pozore sa preto musia mať hlavne poľnohospodári a ovocinári, pretože počasie môže napáchať škody.

Od severu postupuje do karpatskej oblasti teplotne výrazný studený front. Za ním k nám začne prenikať arktický vzduch. V sobotu bude premenlivá, na severe až veľká oblačnosť. Miestami, najmä na severe a východe, treba očakávať aj prehánky alebo dážď. Vo vysokých, neskôr v stredných a podvečer na severe aj v nižších polohách sa vyskytne aj sneženie. Aby toho nebolo málo, výnimočne sa môžu vyskytnúť aj búrky.

(Zdroj: SHMÚ)

V priebehu dňa sa začne postupne ochladzovať. Najvyššia denná teplota vystúpi na 14 až 20 stupňov, v severnej polovici sa bude väčšinou pohybovať okolo 8 až 14 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m bola v sobotu ráno okolo +3, do večera sa však predpovedá pokles na -6 stupňov Celzia.

Poriadne zafúka, na horách hrozí víchrica

Veľkú časť Slovenska potrápi počas sobotňajšieho popoludnia nárazový vietor, na východnom Slovensku sa očakáva výskyt silného vetra až do nedele (6.4.). Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo vydanej výstrahe 1. stupňa. „Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 km/h,“ informujú meteorológovia.

Na juhozápadnom Slovensku, s výnimkou Bratislavského kraja, platí výstraha v sobotu od 12.00 do 19.00 h. Na východnom Slovensku v regiónoch Gemer, Abov, Zemplín i na severnom Spiši a aj na Horehroní v centrálnej časti krajiny platí výstraha pred silným vetrom od sobotňajšieho poludnia do nedele, 18.00 h. Silný, nárazový vietor v priebehu sobotňajšieho popoludnia i nedele očakávajú meteorológovia aj na horách severného a stredného Slovenska. „V nárazoch môže dosiahnuť 110 - 135 km/h,“ dodávajú.

(Zdroj: SHMÚ)

V nedeľu teplota poklesne o vyše 10 stupňov Celzia, vrátia sa mrazy

V nedeľu bude medzi tlakovou výšou so stredom nad Severným morom a tlakovou nížou so stredom nad ukrajinsko-ruským pohraničím od severu do našej oblasti prúdiť studený arktický vzduch. Zároveň sa bude nad Ukrajinou vo vyšších hladinách ovzdušia vypĺňať tlaková níž, priblížilo SHMÚ. Zajtra bude veterno a veľmi chladno. Miestami môžeme, najmä v severnej polovici, čakávať snehové prehánky alebo sneženie. Ojedinele, najmä na severe, hrozí aj tvorba snehových jazykov. Nočná teplota klesne na 0 až -5, na severe a na Horehroní miestami okolo -7 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota bude len okolo 4 až 9 stupňov, v severnej polovici územia a na Horehroní väčšinou -2 až +3 st.

Pre západ a južnú časť Slovenska vydali meteorológovia výstrahu pred prízemnými mrazmi. Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť ovocné stromy," varuje SHMÚ. Rovnako platia výstrahy prvého stupňa pred vetrom, ktorý v nárazoch môže dosiahnuť až 85 km/h.

(Zdroj: SHMÚ)