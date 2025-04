Slovensko opäť na nohách, PROTESTY proti vládnemu zákonu! Demonštrácie sú aj v zahraničí

(Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

„Zákon inšpirovaný Ruskom zavádza neprimeranú administratívnu záťaž pre neziskové organizácie, štátnym orgánom dáva nejasné a široko definované kontrolné právomoci, kde hrozí riziko ich zneužitia na pomstu proti nepohodlným organizáciám, ktoré kontrolujú činnosť politikov,“ uviedlo občianske združenie Mier Ukrajine.

Legislatívne úpravy k mimovládnym organizáciám podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) zodpovedajú cieľom aktuálneho Programového vyhlásenia vlády v oblasti lobingu a transparentnosti fungovania mimovládok. Ohradil sa voči označovaniu zákona za „ruský zákon“. Za hrubé klamstvo a zavádzanie verejnosti označil používanie tejto nálepky na zvolávanie protivládnych demonštrácií a verejných zhromaždení. Avizoval tiež, že návrh ešte prejde pri schvaľovaní zmenou, diskusia sa vedie k časti týkajúcej sa lobingu.

O čom hovorí navrhovaný zákon?

Novela zákona o mimovládnych organizáciách z dielne koaličnej SNS má priniesť niekoľko zmien. Viaceré upravujú pozmeňujúce návrhy. Legislatíva sa aktuálne nachádza v parlamente. Pre neziskovú organizáciu, nadáciu či združenia s príjmom nad 35.000 eur sa má zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti. Obsahom výkazu by mali byť aj informácie o osobách, ktoré prispeli na činnosť organizácie za rok viac ako 5000 eur.

Rovnako by sa v ňom mali zverejňovať aj identifikačné údaje orgánov alebo členov orgánu organizácie. Návrh má takisto zaviesť reguláciu lobingu. Mimovládne neziskové organizácie, ktoré dostávajú prostriedky od orgánov verejnej správy, by tiež podľa návrhu mali byť povinnými osobami. Povinné by však mali byť poskytnúť iba informácie o hospodárení s danými prostriedkami.