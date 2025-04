Politická propagácia na detskej súťaži: Suja z Republiky núkal aj vstup do fitnescentra! Búria sa rodičia aj školy

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

DETVA - Podujatie pre deti sa zvrtlo na politickú agitáciu. Po skončení vedomostnej súťaže o 2. svetovej vojne, ktorú v Detve zorganizoval Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, mali strany Smer-SSD a Republika rozdávať svoje reklamné materiály. Podpredseda Republiky Miroslav Suja deťom dokonca ponúkal aj permanentky do svojho vlastného fitnescentra.

Podujatie „Medzníky II. svetovej vojny“, ktoré sa konalo v Kultúrnom centre Andreja Sládkoviča, organizoval Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Išlo o dejepisnú súťaž. Na to, že politické strany Smer-SSD a Republika po jej skončení rozdávali deťom reklamné materiály upozornila Ta3. „Žiaci dostali propagačné materiály Smeru a Republiky. A aby toho nebolo málo – aj permanentku do Sujovho fitka,“ napísala pobúrená matka jedného z účastníkov.

Obe školy sa ohradili

Súťaže sa zúčastnili viaceré školy vrátane ZŠ Kukučínova a ZŠ J. J. Thurzu. Obe školy sa voči takému dianiu ohradili. „Škola bola oslovená so zámerom zúčastniť sa na vedomostnej súťaži, ktorá mala byť zameraná na dejiny druhej svetovej vojny. So zámerom podporiť historické povedomie žiakov a ich záujem o protifašistický odkaz sa na podujatí zúčastnilo družstvo našej školy. S poľutovaním konštatujeme, že po ukončení súťaže boli žiakom ako ceny odovzdané reklamné predmety propagujúce politické strany. O tomto zámere sme neboli vopred informovaní a nebol nám ani vopred predložený zoznam cien,“ uviedol Bohuslav Ilavský, riaditeľ ZŠ J. J. Thurzu. „Základná škola J. J. Thurzu sa dištancuje od akýchkoľvek foriem politickej agitácie v školskom prostredí. Odovzdanie politicky motivovaných predmetov deťom považujeme za nevhodné a v rozpore s princípmi politickej neutrality, ktoré musí škola dodržiavať. Do budúcnosti bude škola dôsledne dohliadať na výber partnerov a priebeh podujatí, ktorých sa zúčastňuje. Mrzí nás, že došlo k takejto situácii a veríme, že sa nebude opakovať,“ dodal.

🌊Je dôležité učiť sa uvažovať o veciach verejných. Byť človekom politickým - homo politicus - je BYŤ ČLOVEKOM CITLIVÝM K... Posted by Zš JJ Thurzu on Wednesday, April 2, 2025

Podobný postoj zaujala aj ZŠ Kukučínova. „Základná škola Kukučínova 480/6 v Detve sa dôrazne dištancuje od konania, ku ktorému došlo počas súťaže organizovanej Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. Prioritou našej školy je vytvárať prostredie, v ktorom sa žiaci vzdelávajú v duchu kritického myslenia, historickej pravdy a demokratických hodnôt. Považujeme za neprípustné, aby boli školské podujatia využívané na politickú propagáciu,“ uviedlo vedenie školy. Do súťaže sa zapojili s presvedčením, že jej hlavným cieľom bude rozšírenie historických poznatkov o druhej svetovej vojne, o protifašistickom odboji a o dôležitosti demokratických hodnôt. „Organizátori nás vopred neinformovali, že odovzdané ceny budú obsahovať politické prvky a cielenú propagáciu konkrétnych politických subjektov,“ uviedli. „Považujeme za mimoriadne nevhodné, ak sa historické témy, obzvlášť také citlivé ako obdobie druhej svetovej vojny, zneužívajú na politické účely. V našej škole dodržiavame zásadu politickej neutrality a odmietame snahy o ovplyvňovanie žiakov v prospech akejkoľvek politickej strany alebo hnutia. Vzhľadom na uvedené skutočnosti budeme dôkladne prehodnocovať budúcu účasť na podujatiach organizovaných Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov,“ dodali.

Opozícia hovorí o zneužití

Opozičná poslankyňa z Progresívneho Slovenska Tina Gažovičová uviedla, že Smer-SSD aj Republika sa „bez hanby znížili k politickému zneužívaniu školského prostredia“. „Je neprípustné, aby boli deťom rozdávané politické darčeky. Zneužili na to platformu, ktorá mala byť o vzdelávaní a úcte k histórii. Pošliapali tým všetky hranice, ktoré reklamu na školách zakazujú,“ uviedla.

“Najväčší bojovníci” proti politike na školách zneužili študentov v Detve. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov... Posted by Martina Holečková on Thursday, April 3, 2025

Kriticky sa vyjadrila aj Martina Holečková zo SaS. "Slovenský zväz protifašistických bojovníkov zorganizoval súťaž pre žiakov o druhej svetovej vojne. Po skončení súťaže dostali žiaci odmeny v podobe propagačných materiálov Smeru a Republiky. Čerešničkou bola permanentka do fitka Miroslava Suju, podpredsedu Republiky a bývalého spolupracovníka Mikuláša Černáka," uviedla. Hovorí o zneužití študentov.