Vodiči, pripravte sa: V Bratislave treba cez víkend počítať s dopravnými obmedzeniami

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

BRATISLAVA - Cez víkend treba v Bratislave počítať s dopravnými obmedzeniami. Dôvodom je bežecké podujatie. Upozornila na to bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Priblížila, že v sobotu (5. 4.) od 14.00 h do 17.00 h sa dopravné obmedzenia dotknú len blízkeho okolia bratislavského nákupného centra. V nedeľu (6. 4.) od 8.30 h do 14.00 h by podľa nej vodiči mali rátať s dopravnými obmedzeniami najmä v mestských častiach Staré Mesto, Ružinov a Petržalka.

„Doprava na jednotlivých uliciach bude priebežne regulovaná v závislosti od pohybu bežcov,“ doplnili policajti. Dopravné obmedzenia budú pritom podľa nich riadne vyznačené prenosným dopravným značením. Vodičov preto žiadajú, aby sa riadili ich pokynmi a zároveň v uvedených úsekoch zvýšili svoju pozornosť.