Polícia upozorňuje vodičov na uzáveru cesty pri Dolnom Štále: Uzávera súvisí s vykonávaním opatrení proti SLAK

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

DOLNÝ ŠTÁL - Trnavská polícia upozorňuje vodičov na uzáveru cesty medzi obcami Dolný Štál a Okoč v okrese Dunajská Streda. Cesta III. triedy by mala byť uzavretá v sobotu do 19.00 h a v nedeľu (13. 4.) od 7.00 do 19.00 h, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.