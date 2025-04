Rozuzlenie policajného škandálu na východe: Za detskú pornografiu kriminalistu prepustili až po DVOCH rokoch!

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj, gettyimages.com)

MICHALOVCE - Prípad policajta, ktorý mal prechovávať detskú pornografiu, sa zrejme konečne dostal do bodu zlomu. Prípad z Michaloviec vzbudzoval množstvo otáznikov, a to predovšetkým preto, že muž mal v zložkách pôsobiť až nadmerne dlhý čas na to, čoho sa mal dopúšťať. V priebehu apríla je však už situácia odlišná a bývalého kriminalistu už prepustili.