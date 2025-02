Policajný škandál na východe: Príslušník mal šíriť detskú pornografiu, do prípadu sa už vložil sám Šutaj Eštok!

Do vyšetrenia prípadu možného rozširovania detskej pornografie jedným z príslušníkov polície sa oprel už aj samotný minister. (Zdroj: TASR, gettyimages.com, Topky/Vlado Anjel)

Na závažný prípad upozornil Denník N, pričom dotyčného muža označujú ako "Daniel", hoci jeho meno a priezvisko je v skutočnosti iné, no v záujme vyšetrovania ostáva v anonymite. Oveľa podivnejší je fakt, že prípad dotyčného policajta má podľa všetkého tento prípad na stole už dva roky.

Neprišlo ani vypočutie, naďalej pracuje na východe

Pozastavenie tiež prišlo po zistení, kedy sa prišlo na to, že ani po takom dlhom čase nebol Daniel ani len vypočutý. Tým pádom ani obvinený.

Ilustračné foto. (Zdroj: TASR)

Šokujúco teda vyznieva aj fakt, že muž sa má naďalej podieľať na práci pre policajný zbor v Michalovciach. Prekvapenie podľa denníka neskrývajú ani ostatní policajti, ktorí sú v šoku z toho, že majú vo svojich radoch údajného pedofila. "U niektorých policajtov inšpekcia bez váhania začína trestné stíhanie za úplné prkotiny. U iných nestačí ani detská pornografia," povedal anonymný zdroj denníka, ktorý dlhé roky pozná pomery v michalovskej polícii.

Odkiaľ prišlo podozrenie?

Zdroj denníka tiež uvádza, že závažnosť prípadu dokumentuje aj to, že vyšetrovanie vedie Úrad inšpekčnej služby a dozoruje ho Krajská prokuratúra v Košiciach. Tento muž mal v čase odhalenia pre políciu odpracovať viac ako 5 rokov. Prísť sa na to malo aj vďaka lustrácii IP adresy. Páchateľ mal z nelegálnej web stránky stiahnuť do svojho počítača alebo do iného zariadenia jedno video, čím došlo k naplneniu trestného činu rozširovania detskej pornografie. Tu je možný trest až dva roky, pričom pri rozširovaní tohto materiálu aj päť rokov.

Ilustračné foto. (Zdroj: TASR)

To bude nejaký omyl, reagoval podozrivý

"Nie," odpovedal Daniel denníku na otázku, či je pravdou, že existuje podozrenie z prechovávania rozširovania detskej pornografie. Takto sa prejavil aj pri otázke ohľadom toho, či sa už vecou zaoberala inšpekcia. "Neviem, o čo ide, to bude nejaký omyl," odpovedal ešte na informáciu, že tieto podozrenia pochádzajú z lustrácie IP adresy.

Tieto slová však vyvrátila hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby Andrea Dobiášová. "V danom prípade je vedené trestné konanie vo veci trestného činu rozširovania detskej pornografie. Vyšetrovateľ okrem iných procesných úkonov vyžiadal právnu pomoc z USA. Rozsiahle podklady mu boli doručené v novembri 2024. Materiál bude podrobený detailnej analýze. Zatiaľ nebolo možné obviniť konkrétnu osobu," povedala denníku Dobiášová.

Ilustračné foto. (Zdroj: TASR)

Trestné stíhanie bolo pritom začaté ešte 23. októbra 2023. "Ak potenciálnemu páchateľovi dáte čas, aby si vymenil telefón, WiFi, všetky nosiče dát zničil a zahladil stopy, tak čo mu chcete preukázať po dvoch rokoch?" posťažoval sa denníku anonymný zdroj, ktorý na prípad upozornil.

Minister incident spája s bývalou vládou, kostlivcov v skrini podľa neho môže byť viac

Závažnosť celého prípadu už zalarmovala aj samotné ministerstvo vnútra na čele s Matúšom Šutajom Eštokom. Autor článku v Denníku N podľa ministra "presne popísal, ako sa pracovalo na Úrade inšpekčnej služby za predchádzajúceho vedenia". "Nechal som sa informovať o tomto prípade, pretože, ako píše autor, ani v mojom záujme nie je, aby sme mali v radoch policajného zboru policajtov rozširujúcich detskú pornografiu," informoval minister.

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Šutaj Eštok zdôraznil, že podnet na podozrenie prišiel ešte v apríli 2023. "Keďže v tomto období vedenie Úradu inšpekčnej služby - a vôbec, celé ministerstvo vnútra zaujímala len vojna v polícii a bežnej práci akosi nevenovali pozornosť, kontrolná činnosť nadriadených neexistovala. Úrad inšpekčnej služby na čele s Petrom Juhásom sa nikam neposunul, naopak: cúval dozadu. A vôbec by som sa nečudoval, keby nám zo skríň vypadli ďalší takíto „kostlivci“," pripustil šéf rezortu vnútra.