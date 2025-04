Úrad vyzval zdravotné poisťovne: Majú odstrániť nekalé prepoisťovacie praktiky

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

„Aj keď vrchol tzv. prepoisťovacej sezóny nastáva vždy v letných mesiacoch, kampaň na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2026 prebieha už od prvých mesiacov tohto roka. Úrad preto aktívne pripomína skúsenosti s nekalým prepoisťovaním z minulých období a apeluje na potrebu dodržiavania zákonných pravidiel a dobrých mravov zo strany zdravotných poisťovní a ich pracovníkov,“ uviedol.

Úrad podotkol, že zdravotné poisťovne sa veľmi často zameriavajú pri získavaní nových poistencov na oblasti, kde žijú obyvatelia najchudobnejších regiónov Slovenska, ktorí často menia zdravotnú poisťovňu. Ako uviedol, minulý rok sa napríklad v obci Hanková v okrese Rožňava prepoistilo vyše 37 percent obyvateľov, v obci Sása v okrese Revúca vyše 33 percent, v obci Lipovec v okrese Rimavská Sobota takmer 30 percent obyvateľov. „To, že sa do jednej zdravotnej poisťovne prepoistí tretina obce, nesvedčí o prirodzenom prírastku nových poistencov, ktorí si porovnali benefity svojej aktuálnej poisťovne s konkurenciou a rozhodli sa po zvážení pre jej zmenu,“ uviedol predseda ÚDZS Michal Palkovič.

Čistý nábor bez konfliktov

Poisťovne by podľa jeho slov mali lákať nových poistencov svojimi službami a reálnym prínosom pre občanov. Na spoločnom stretnutí preto na zástupcov zdravotných poisťovní apeloval, aby sa venovali hlavnej priorite dosiahnutia čistého náboru bez konfliktov a podaní na nekalé prepoisťovanie. Rovnako aby nenastavovali pravidlá a procesy tak, aby motivovali svojich zamestnancov na cielené získavanie poistencov, ktorí často menia zdravotnú poisťovňu, a aby nepodpisovali nevýhodné pracovnoprávne vzťahy s osobami, ktorých hlavným cieľom je ich vlastný finančný prospech a nie dôraz na poistenca. Úrad takisto vyzval, aby sa sústredili na spokojného poistenca, zlepšenie služieb, servisu a dostupnosti kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Všetky tri zdravotné poisťovne podľa ÚDZS na stretnutí vyjadrili podporu odstráneniu tohto negatívneho fenoménu, čo bude úrad monitorovať. „Približne o dva mesiace vyhodnotíme, ako poisťovne zapracovali naše odporúčania zo stretnutia. Ak nebude viditeľný posun smerom k odstraňovaniu nekalých praktík, úrad bude iniciovať legislatívnu zmenu,“ povedal predseda ÚDZS.

Legislatíva by napríklad mohla umožňovať prepoisťovanie len na pobočkách poisťovne, prípadne by museli prihlášky obsahovať notársky overený podpis alebo by museli byť podpísané elektronicky. Alternatívou je, že prepoisťovať by mohli len kmeňoví zamestnanci v pracovnom pomere so zdravotnou poisťovňou alebo by prepoisťovanie bolo možné v nezávislých klientskych centrách. Ďalšou alternatívou je možnosť zmeniť poisťovňu len raz za dva roky. Poistenci majú možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu raz do roka. Urobiť tak môžu do 30. septembra. Poistencom novej zdravotnej poisťovne sa stanú od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.