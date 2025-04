Dôchodcovia, ak žijete mimo EÚ, spozornite! Do TOHTO dátumu treba doručiť potvrdenie o žití

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne (SP), ktorí žijú mimo krajín Európskej únie (EÚ), musia do 15. apríla 2025 doručiť takzvané potvrdenie o žití. Ide o zákonnú podmienku na vyplatenie dôchodku do štátov mimo EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), kde ho Sociálna poisťovňa dôchodcom posiela spätne v trojmesačných lehotách. Vo štvrtok o tom informovala Sociálna poisťovňa.

„Tlačivo Potvrdenie o žití musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané. Podpis nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním Sociálnej poisťovni a súčasne musí byť úradne overený, napr. notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte. Na jeho základe môže Sociálna poisťovňa naďalej bez prerušenia vyplácať poberateľovi dôchodok a predíde sa tak prípadným komplikáciám pri oneskorenom dokladovaní žitia,“ uviedla Sociálna poisťovňa.

Tlačivá dostávajú dôchodcovia v januári spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku. Sociálna poisťovňa odporučila dôchodcom používať toto tlačivo označené čiarovým kódom, nájsť ho možno aj na webe inštitúcie. Vyplnené tlačivo s úradne osvedčeným podpisom treba zaslať poštou alebo elektronicky do Sociálnej poisťovne.

Potvrdenie štyrikrát do roka

Dôchodcovia žijúci mimo krajín EÚ doručujú potvrdenie o žití štyrikrát do roka. Za prvý štvrťrok do 15. apríla, za druhý štvrťrok do 15. júla, za tretí štvrťrok do 15. októbra príslušného kalendárneho roka a za štvrtý štvrťrok do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Poberatelia dôchodkov žijúci v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarska zasielajú takéto tlačivo raz ročne do 31. januára. Povinnosť nemajú dôchodcovia žijúci v Českej republike, keďže SP a Česká správa sociálneho zabezpečenia si údaje vymieňajú elektronicky.