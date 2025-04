Fico sa pustil do Via Iuris: Myslia si, že sme dementi, rozčuľoval sa! Mimovládka premiérovi vrátila úder

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu s medveďmi, ktoré platí pre niektoré okresy, informoval o tom Robert Fico

Návrh novely zákona o neziskových organizáciách z dielne SNS má priniesť niekoľko zmien. Pre neziskovú organizáciu či nadáciu sa má zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti. Jeho obsahom by mali byť aj informácie o osobách, ktoré prispeli na činnosť organizácie za rok viac ako 5 000 eur. Rovnako by sa v ňom mali zverejňovať aj identifikačné údaje orgánov alebo členov orgánu organizácie. Novele v stredu dala zelenú vláda. Poslanec Adam Lučanský (SNS), ktorý sa podieľal na návrhu úprav avizoval, že v návrhu príde ešte k jednej zmene, nekonkretizoval však, čoho sa bude týkať.

Fico: Myslia si, že sme dementi

So zmenami však nesúhlasí mimovládna organizácia Via Iuris. Tá sa voči nim kriticky vyjadrila už koncom marca. Zákon je podšľa ich slov inšpirovaný Ruskom a vláda Roberta Fica ním chce obmedzovať a najmä kontrolovať všetkých aktívnych ľudí na Slovensku. Namietali pozmeňujúci návrh poslanca NR SR Adama Lučanského a vyčítali, že k nemu nebola diskusia. Tiež tvrdia, že zmeny budú viesť k stigmatizácii a obmedzeniu aktivít organizácií. Hovorili aj o rozpore s ústavou a európskym právom. Negatívne vplyvy návrhu podľa organizácie ukazuje analýza, ktorú si dali vypracovať.

KEBY SOM SA RÁNO HOLIL BRITVOU, VYZERAL BY SOM TERAZ AKO JEOFFREY DE PEYRAC Z ANGELIKY. V kúpeľni mám naladenú stanicu,... Posted by Robert Fico on Tuesday, April 1, 2025

Premiér Robert Fico má však iný nozor. Po dnešnom rokovaní vlády zdôraznil, že legislatívne úpravy zodpovedajú cieľom aktuálneho Programového vyhlásenia vlády v oblasti lobingu a transparentnosti fungovania mimovládok. „Politické strany súčasnej vládnej koalície už pred parlamentnými voľbami v roku 2023 deklarovali potrebu zabezpečenia vyššej miery transparentnosti fungovania mimovládnych neziskových organizácií,“ upozornil. Zdôraznil tiež, že návrh zákona vychádza z európskych štandardov a nemá nič spoločné so zákonmi o zahraničných agentoch, ako napríklad v USA či Izraeli.

Mimovládku obvinil z klamstva. "To je neuveriteľné, čo sú schopní napísať. Oni si asi myslia, že sme dementi na Úrade vlády. My nevieme argumentovať a to sú veci, ktoré sa dajú vyvrátiť tak, že otvoríte zákon a poviete, že Via Iuris jednoducho klame,“ povedal Fico. "Ja som neveril vlastným ušiam keď som to počul prvýkrát, že vraj vláda ide schvaľovať nejaký ruský zákon," odkázal rozčúlene. „Máme právo vedieť, kto financuje tieto organizácie, ktoré vykonávajú politickú činnosť, ktoré vykonávajú protivládnu činnosť. Vyslovene sú to inštitúcie, ktoré idú proti vláde SR,” rozhorčoval sa premiér.

Úrad vlády sa ohradil voči tvrdeniam mimovládky už v utorok, keď ich v stanovisku označil za zavádzajúce a vyzýval na korektné informovanie verejnosti.

Via Iuris vrátila Ficovi a Úradu vlády SR úder

Via Iuris však dnešnom rokovaní vlády a vyjadreniach Roberta Fica na ich adresu trvajú na svojom. „Robert Fico nás dnes (v stredu, pozn.red) spomenul na tlačovke. 5x. Ďakujeme. Urobil tak po tom, ako vláda schválila ruský zákon proti aktívnym ľuďom, aký tu nebol ani za Mečiara,“ odkázali. Úrad vlády podľa nich hrubo zavádza. „Všetky naše tvrdenia v analýze stále platia,“ odkázali. Legislatívci z Úradu vlády podľa nich neuviedli jediný argument, ktorým by spochybnili ich závery, že mimovládkový zákon je v rozpore s právom EÚ aj so slovenskom ústavou. „Úrad vlády nijako nekomentoval časť našej analýzy, v ktorej sme uviedli spolu viac ako 30 odkazov na rozhodnutia Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj medzinárodné dokumenty upravujúce právo združovať sa,“ tvrdia.

POĎME SI OTVORIŤ ZÁKON, PÁN FICO Robert Fico nás dnes spomenul na tlačovke. 5x. Ďakujeme ❤️ Urobil tak po tom, ako... Posted by VIA IURIS on Wednesday, April 2, 2025

Úrad vlády a jeho legislatívny odbor si podľa nich všímajú len tie časti zákonov, ktoré sa im hodia do argumentácie. Zvyšok nie. „Ak toto nie je definícia zavádzania verejnosti, tak potom už nevieme čo iné by ňou mohlo byť,“ dodali. Úrad vlády tiež podľa nich zavádza, že pôvodný návrh poslancov SNS sa týkal lobingu mimovládok. „To je úplný nezmysel. Pôvodný návrh chcel zaviesť označovanie pre organizácie, ktoré získavajú finančnú podporu zo zahraničia. Až pozmeňovák poslanca Lučanského, ktorý bez akejkoľvek diskusie priniesol v druhom čítaní, obsahuje definíciu lobingu,“ dodali.