Enviroorganizácie kritizujú posunutie novely o ochrane prírody do 2. čítania

BRATISLAVA - Posunutie novely zákona o ochrane prírody a krajiny do druhého čítania v Národnej rade SR predstavuje ďalší krok k likvidácii ochrany prírodných hodnôt na Slovensku. Vládna koalícia pristupuje k ochrane prírody bez koncepcie, odbornosti, verejnej a odbornej diskusie a záujmu o ochranu prírody. Informovala o tom Lucia Szabová z iniciatívy Zelená väčšina. Poslanci podľa enviroorganizácií trhajú zákon na kusy ako toaletný papier a jeho ochranné mechanizmy sa stávajú prázdnou frázou.

Ochrana slovenskej prírody

„Dnešné hlasovanie ukázalo, že ochrana slovenskej prírody nie je záujmom tých, čo hlasovali za prijatie novely zákona o ochrane prírody. Ani toto však nemusí byť konečná podoba zákona. Po predošlých skúsenostiach očakávame, že sa ďalšie škodlivé návrhy objavia tesne pred finálnym hlasovaním,“ povedala bývalá riaditeľka Národného parku Malá Fatra Gabriela Kalašová.

Novela obsahuje body proti dohovorom EÚ

Novela, ktorú predložili koaliční poslanci Milan Garaj, Dagmar Kramplová a Adam Lučanský (všetci SNS), obsahuje body škodiace prírode a idú podľa environmentalistov proti medzinárodným dohovorom aj stratégii Európskej únie pre biodiverzitu do roku 2030. Tvrdia, že legislatívu pripravili skryte a bez riadneho pripomienkového konania. „Zarážajúce je, že táto novela je v skutočnosti návrhom Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Poslanecký návrh slúži len na to, aby ho nemohla pripomienkovať verejnosť a odborníci. Je to facka nielen ochrane prírody, ale aj legislatívnym postupom,” skonštatoval Milan Janák z WWF Slovensko.

Najväčšie problémy novely podľa enviroorganizácií spočívajú v oslabení ochrany národných parkov a biodiverzity, keďže novela ruší princípy bezzásahovosti a nie je v súlade s medzinárodnými normami. Poukázali na to, že zrušenie predkupného práva štátu v chránených územiach otvára dvere špekulatívnym predajom a developerom, zatiaľ čo udeľovanie výnimiek na činnosti ohrozujúce chránené druhy a biotopy ide proti európskym predpisom.

Prírodný turizmus

„Novela zároveň byrokratizuje prírodný turizmus zavedením povinnosti získať súhlas vlastníkov pozemkov na sprevádzanie turistov, čo prakticky znemožní vzdelávací a udržateľný cestovný ruch. Okrem toho zavádza fikciu súhlasu na pastvu hospodárskych zvierat a uvoľňuje podmienky pre lov a usmrcovanie zvierat v mokradiach, čím de facto povoľuje likvidáciu jedného z najohrozenejších ekosystémov,“ uviedli organizácie.

Novela, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania, upravuje aktivity, ktoré sú povolené alebo zakázané v chránených územiach. Predložili ju poslanci zo SNS. Návrhom chcú posilniť ochranu vlastníckeho práva, zabezpečiť proporcionalitu v zásahoch do práv súkromných vlastníkov a zlepšiť transparentnosť a predvídateľnosť právnych procesov v oblasti ochrany prírody.

Dvadsaťosem environmentálnych organizácií a bývalí zamestnanci štátnej ochrany prírody v spoločnom liste v marci vyzvali MŽP a poslancov parlamentu, aby zastavili ďalšie oslabovanie zákona o ochrane prírody a stiahli sporné novely z rokovania. Na ministerstvo a poslancov apelovalo aj 155 vedcov a vedkýň.