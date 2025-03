Šutaj Eštok odsúdil slová fínskeho prezidenta o Slovensku a Maďarsku: Ten ich označil za problémové

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) odsúdil vyjadrenia fínskeho prezidenta Alexandra Stubba. Ten v rozhovore označil Slovensko a Maďarsko za „trocha problematické“ krajiny vnútri EÚ. Šéf rezortu vnútra by skôr očakával spoločné stanovisko k americkým clám. Konštatuje to na sociálnej sieti.

Fínsky prezident podľa neho tvrdí, že krajiny, ktoré odmietajú neustále vyzbrojovanie Ukrajiny, ktoré chcú mier a vymykajú sa liberálnym názorom, by mali patriť do skupiny OUT krajín, teda tých, ktoré by mali Európsku úniu opustiť. „Odmietam a odsudzujem takéto vyjadrenie od ktoréhokoľvek lídra,“ odkazuje Šutaj Eštok s tým, že Európska únia je mierové spoločenstvo a kritizuje, že americký prezident Donald Trump si bez obáv dovolí uvaliť clá na oslabenú a nejednotnú EÚ.

BEZ LIBERÁLNYCH NÁZOROV BY BOLA EURÓPSKA ÚNIA SILNEJŠIA A SÚDRŽNEJŠIA Amerika zavádza clá voči celému svetu a namiesto... Posted by Matúš Šutaj Eštok on Monday, March 31, 2025

Minister vnútra by podľa vlastných slov očakával namiesto „neuvážených slov“ od fínskeho prezidenta návrh spoločného postupu proti americkým clám, aby sa zabránilo obchodnej vojne. Očakával by tiež výzvu na súdržnosť a hľadanie kompromisov medzi členskými krajinami.

Fínsky prezident Alexander Stubb v súvislosti so súčasným vývojom okolo Británie ako medzičasom už nečlenského štátu Európskej únie a, naopak, vedúcou pozíciou Londýna v takzvanej koalícii ochotných minulý týždeň v rozhovore pre televíziu CNN vyhlásil, že vzťahy na kontinente sú v ostatnom období podľa neho pružnejšie. „To, čo začínam pozorovať, je flexibilnejšia Európa - alebo niečo, čo by sme mohli nazvať EÚ plus a mínus. Pričom plus je Spojené kráľovstvo, Nórsko a Island, a možno to mínus sú také členské štáty ako Maďarsko a Slovensko, ktoré sú v súčasnosti vnútri Európskej únie tak trochu problematické,“ povedal fínsky prezident.