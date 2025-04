Európska únia chcela predísť zavedeniu ciel na autá: Prijme adekvátne opatrenia

Maroš Šefčovič (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Americký prezident Donald Trump koncom marca (26. 3.) oznámil, že USA uvalia clá vo výške 25 % na dovoz „všetkých automobilov, ktoré neboli vyrobené v Spojených štátoch“. V tomto smere už podpísal exekutívny výnos, podľa ktorého clá vstúpia do platnosti v stredu (2. 4.).

Šefčovič pripomenul, že to bola jedna z tém, o ktorej rokoval už počas svojej februárovej návštevy v USA a zopakoval to aj koncom marca počas ďalších rokovaní s predstaviteľmi americkej administratívy vo Washingtone.

Reakcia bude rýchla a adekvátna, tvrdí Šefčovič

„Budeme opäť reagovať rýchlo, adekvátne. Budeme rozhodne brániť tak európsky priemysel, ako aj európskych spotrebiteľov a európsku ekonomiku,“ zdôraznil s odkazom na odvetné kroky, ktoré chystá exekutíva EÚ. Slovenský eurokomisár zároveň upozornil, že EÚ vyvinula snahy predísť scenáru ciel a zavádzania proticiel. Už vo februári mu však bolo dané najavo, že americká strana chystá širšie opatrenia.

„Bolo dané jasné zadanie ministerstvu pre obchod USA vypracovať takzvanú správu o reciprocite. Musím povedať široko koncipovanej reciprocite, do ktorej napríklad americkí experti chcú zahrnúť aj takú položku, ako je daň z pridanej hodnoty. Niektorí ju považujú ako daň, ktorá má diskriminačný charakter voči americkým výrobkom,“ vysvetlil.

Spresnil, že americký pohľad na diskriminačný charakter DPH nie je pravdivý, lebo táto daň sa v EÚ vzťahuje na všetky výrobky z Ameriky alebo z Európy. Americká strana by to podľa neho mala vnímať v podobe obchodných daní, aké platia aj u nich. Čo sa týka samotných ciel na autá, Šefčovič v mene Európskej komisie počas rokovaní vo Washingtone vyjadril pripravenosť pozrieť sa na to, ako si obe strany vedia existujúce clá na autá znížiť.

„Nie zvyšovať clá, ale znižovať. Lebo myslím si, že to by prospelo automobilovému priemyslu z oboch strán. Dokonca som navrhol, že by sme mohli oživiť rokovania spred viacerých rokov - ako si uľahčiť uznávanie vzájomných technických štandardov tak, aby sa znížili náklady a zrýchlil celý ten proces uznávania nových modelov áut na oboch stranách Atlantiku,“ vysvetlil Šefčovič. V tejto oblasti Američanom navrhol zabezpečiť aj väčšiu univerzalizáciu štandardov pre automobily, čo by podľa neho ešte viac rozviazalo ruky autopriemyslu a ponúklo mu šance na rozvoj.