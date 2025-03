Taraba hovorí po tragédii v Detve o plošnej regulácii medveďa: Odstreliť by sa malo 350 jedincov!

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Getty Images)

BANSKÁ BYSTRICA/BRATISLAVA - Slovensko má pozitívnu populačnú krivku medveďa hnedého, a preto je potrebné pristúpiť k plošnej regulácii. V súvislosti s prípadom pod Poľanou v Detve to v pondelok na sociálnej sieti uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Informoval tiež, že Štátna ochrana prírody SR v pondelok doručila odôvodnenie na navrhovaný plošný odstrel 350 jedincov.

Ako podotkol, v stredu (2. 4.) na vláde bude predložený návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie v okresoch výskytu medveďa, na ktorých sa bude zjednodušený odstrel realizovať.

Dodal, že čím viac je medveďov, tým viac je stretov s človekom a viac škôd. „Som presvedčený, že tak ako zaviedli v Rumunsku, tak aj na Slovensku v dohľadnej budúcnosti zavedieme preventívnu kvótu na odstrel medveďov,“ objasnil. Podľa neho budú tohto jedinca regulovať plošne a preventívne rovnako ako v minulosti. Spomenul, že absolvoval rozhovor s rumunským ministrom životného prostredia a vymenili si poznatky.

Pod Poľanou v časti Zapriechody v okrese Detva našli mŕtveho muža s devastačnými poraneniami. Predbežné zistenia naznačujú, že podľahol zraneniam po útoku medveďa hnedého. Informovali o tom v pondelok zo Štátnej ochrany prírody SR.

V súvislosti s tragickou udalosťou pod Poľanou prijalo mesto opatrenia

V súvislosti s tragickou udalosťou pod Poľanou prijalo v pondelok mesto Detva viaceré opatrenia. Okrem monitorovania okolia vyzýva samospráva obyvateľov na spoluprácu. Po zasadnutí krízového štábu o tom informoval primátor Branislav Baran. Dodal, že do dohľadu zapoja Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, Zásahový tím pre medveďa hnedého i Správu Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Súčasťou budú aj užívatelia poľovných revírov, mesto Detva a polícia. „Ak bude identifikovaný problémový jedinec, tím vykoná ochranný odstrel v súlade s platnými predpismi,“ objasnila samospráva.

Pre pravdepodobný výkon ochranného odstrelu žiadajú obyvateľov, aby obmedzili pohyb na ceste III/2455 medzi Detvou a Dúbravami v čase od 21.00 do 4.00 h až do odvolania. „V prípade dočasného uzavretia tejto komunikácie vás prosíme o trpezlivosť a toleranciu. Tieto opatrenia sú pre ochranu zdravia a života ľudí,“ zdôrazňuje mesto Detva.

Problém s medveďmi nie je len v rámci Podpoľania a Detvy

Zároveň upozorňujú občanov celého okresu, že ak spozorujú šelmu, kontaktovať majú Zásahový tím pre medveďa hnedého. Telefónne čísla nájdu záujemcovia na profile mesta Detva na sociálnej sieti. Volať tiež môžu na tiesňové linky 112, 158, prípadne kontaktovať svojho primátora alebo starostu. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa v pondelok v Detve predstavil aj ďalšie systémové opatrenia, ktoré má vláda prijať v krátkom čase.

Primátor Detvy povedal, že problém s medveďmi nie je len v rámci Podpoľania a Detvy. Týka sa to aj iných miest, napríklad okolia Martina, Prievidze i Liptova. „Ak sa to nebude riešiť, bude dochádzať aj k situáciám, keď budú usmrcovaní ľudia,“ reagoval. Podľa neho sa už aj minulý rok stalo, že človeka usmrtil medveď. „Teraz je Detva bohužiaľ zas smutným príkladom, že o život prišiel človek. Ak sa s tým niečo nespraví, tak to bude eskalovať,“ doplnil.