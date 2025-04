Taraba verí, že vláda vyhlási mimoriadnu situáciu pre medvede

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Približne v roku 2020 bolo okolo 650 stretov s medveďom, minulý rok to už bolo 1900 stretov. Ten nárast je úplne jednoznačný, každý rok to ide hore. To sú oficiálne hlásenia a z tohto dôvodu je absolútne kľúčové pre nás, aby sme na toto všetko reflektovali,“ poznamenal Taraba. Medvede považuje za „extrémne zanedbaný problém“. Minister ľudí upozornil, že útoky tejto šelmy na Slovensku ešte budú, pretože sa to nevyrieši zo dňa na deň.

Tomáš Taraba sa pred rokovaním vlády vyjadril k situácii s medveďmi a mimovládnymi organizáciami (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Pripomenul, že mimoriadna situácia predpokladá odstránenie všetkých vnadísk a budú jasné pokyny, čo sa má s medveďmi robiť. Odstrel podľa Tarabu budú robiť zásahové tímy a nie poľovníci. Ministerstvo životného prostredia zároveň spustí osvetovú kampaň pre ľudí. Taraba taktiež povedal, že v utorok (1. 4.) napísal list Európskej komisii, v ktorom ju informoval o tom, čo ide Slovensko v prípade medveďov robiť.