Advokáti budú koncom apríla poskytovať bezplatné poradenstvo v 21 mestách

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Advokáti budú 23. apríla pri príležitosti Dňa advokácie poskytovať bezplatné právne poradenstvo v 21 mestách po celom Slovensku. Tímy advokátov budú v jednotlivých mestách k dispozícii bezplatne pomáhať každému, kto o to prejaví záujem, a to v čase od 9.00 do 14.00 h. Slovenská advokátska komora (SAK) o tom informuje na svojom webe.