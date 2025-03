O zmenách v aktívnych zálohách bude diskusia, uviedol minister Kaliňák

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Ja si myslím, že ten zákon je kvalitný a dobrý. Všetky jeho časti. Budeme o ňom diskutovať a bude dosť priestoru do druhého čítania, aby sme to prešli,“ uviedol Kaliňák. Skonštatoval, že SNS má jednoducho iný názor. Podľa ministra je zároveň legitímne, že SNS má iný postoj aj k vyslaniu vojakov do mnohonárodnej brigády NATO v Lotyšsku. „Ja si myslím, že nemôžu všetci byť úplne rovnakí. Potom by ste nevedeli, ktorý je ktorý,“ dodal.

Koaličná SNS v stredu informovala, že nesúhlasí s vyslaním vojakov do mnohonárodnej brigády NATO v Lotyšsku, pretože nechce, aby malo Slovensko vojakov na ruských hraniciach. Zároveň má problém aj s návrhom zákona, ktorý by mohol zriadiť Žandársky zbor. Obidva návrhy na hlasovaní v stredu po 11.00 h plénom parlamentu prešli a poslanci ich schválili.