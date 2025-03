Trumpov príkaz komplikuje cesty do USA: Slovensko je medzi štátmi, ktoré varujú pred rizikami tejto ZMENY

Trump dáva stopku istej skupine ľudí. (Zdroj: TASR/Pool via AP, Facebook/Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, gettyimages.com)

BRATISLAVA/WASHINGTON - Ak plánujete zahraničnú cestu do Spojených štátov amerických (USA), vedzte, že nie všetci majú po nástupe administratívy Donalda Trumpa dvere otvorené. Pragmatickosť a neoblomnosť Trumpa počas jeho druhého funkčného obdobia sa začala rysovať už krátko po jeho nástupe. Legislatívnou smršťou sa zmenilo množstvo vecí a medzi nimi sa obmedzil aj vstup niektorej skupiny ľudí na územie USA. Upozorňuje na to aj naše ministerstvo zahraničných vecí.

Na komplikácie, ktoré sa pre cestovaní pre niektorých ľudí môžu vyskytnúť, upozornil portál novinky.cz. Európske krajiny, medzi ktoré patrí aj Slovensko, sa v posledných dňoch rozhodli aktualizovať svoje odporúčania pre cestujúcich do Ameriky. Ide o členov LGBTQ+ komunity.

Prísnejšie imigračné kontroly sa radia medzi takzvané žiadosti ESTA, pod ktoré táto problematika spadá. Potrebné sú, samozrejme, aj víza.

Kto musí zbystriť pozornosť?

Pri otázke ohľadom toho, kto by si mal nariadenia najviac načítať, je odpoveď jasná. Ide o výzvu predovšetkým na trans a nebinárne osoby. Okrem nás svoje odporúčania už obnovili aj Dánsko, Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Nórsko, Slovinsko a Holandsko.

Ide o reakciou na Trumpov exekutívny príkaz, ktorý v USA stanovuje existenciu iba dvoch pohlaví. Vyplňovanie cestovných dokumentov sa tak zužuje výhradne na pohlavia muž a žena. "Uvedenie pohlavia v žiadosti sa musí vzťahovať na pohlavie žiadateľa pri narodení. Občania, ktorí prešli zmenou pohlavia alebo sú v procese zmeny pohlavia, by mali pred cestou do Spojených štátov kontaktovať najbližšie Veľvyslanectvo Spojených štátov o aktuálnych podmienkach pri vstupe do Spojených štátov," skonštatoval slovenský rezort diplomacie na svojom webe.

Jeden z prvých podpísaných príkazov

Trump tento exekutívny príkaz podpísal ako jeden zo prvých. Nariaďuje ním federálnym úradom, aby sa binárne chápanie pohlavia presadzovalo v celej federálnej vláde, vrátane zdravotníctva, školstva a vojenských služieb.

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978 (nepretržitá prevádzka).