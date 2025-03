Vietnam sa chce vyhnúť sporu s USA, zníži vlastné dovozné clá na mnohé produkty

Americký prezident Donald Trump podpisuje prezidentské memorandum o pláne na zavedenie recipročných ciel. (Zdroj: TASR/AP/Ben Curtis)

Informáciu o redukcii dovozných ciel zverejnilo v utorok (25. 3.) večer na svojej webovej stránke vietnamské ministerstvo financií. Správa prichádza menej než dva týždne potom, ako vietnamský premiér Pham Minh Chinh povedal, že vláda prehodnocuje dovozné clá s cieľom podporiť dovoz zo Spojených štátov. Vietnam patrí ku krajinám, s ktorými majú USA vysoký obchodný schodok, čo vyvoláva obavy z krokov americkej administratívy voči ázijskému štátu po nástupe Donalda Trumpa do úradu prezidenta. Ten povedal, že od apríla zavedú Spojené štáty voči obchodným partnerom recipročné clá.

Ázijská krajina sa stala šiestym najväčším vývozcom do USA

Vlani vyviezol Vietnam do USA tovar za 142,4 miliardy USD (131,55 miliardy eur) a export do Spojených štátov sa na jeho HDP podieľal viac než 30 %. Ázijská krajina sa tak stala šiestym najväčším vývozcom do USA po Mexiku, Číne, Kanade, Nemecku a Japonsku, pričom uvedený podiel je najvyšší spomedzi všetkých obchodných partnerov USA.

Washington uviedol, že schodok USA s Vietnamom v oblasti obchodu s tovarom dosiahol za minulý rok 123,5 miliardy USD. Oproti roku 2023 to znamená zvýšenie o 18 %. Podľa vietnamského ministerstva financií plánuje Vietnam znížiť clá na dovoz niektorých áut na polovicu a pri LNG by clo malo klesnúť z terajších 5 % na iba 2 %. Okrem toho sa znížia clá na dovoz ďalších tovarov ako drevo či potraviny. Klesnúť by mali napríklad v prípade mrazených kuracích stehien, čerešní, mandlí či hrozienok. Úpravu ciel plánuje Vietnam do konca marca.