AKTUÁLNE Pre nákazu slintačky a krívačky vyhlásila vláda na Slovensku mimoriadnu situáciu

(Zdroj: Úrad vlády SR)

Návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s výskytom vysoko nákazlivého vírusu slintačky a krívačky na území Slovenskej republiky predložil na mimoriadne rokovanie vlády minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SSD). Návrh vláda schválila, vyplýva z informácií zverejnených na oficiálnej stránke slovenskej vlády. Platí pre celé územie Slovenska od 13.00 h dnešného dňa.

Vyhlasujeme mimoriadnu situáciu na území celého Slovenska a zvolávam Ústredný krízový štáb z dôvodu šírenia nákazy... Posted by Matúš Šutaj Eštok on Tuesday, March 25, 2025

"Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie šírenia vysoko nákazlivého vírusu slintačky a krívačky na území Slovenskej republiky, zabezpečenie efektívnej koordinácie činností dotknutých subjektov pri riadení záchranných prác, vydávaní príkazov na záchranné práce a vykonávaní opatrení na riešenie tejto mimoriadnej situácie, ako aj na zmiernenie jej negatívnych následkov," píše sa v prekladacej správe.

Fico chce nahradiť všetky škody

Premiér vyhlásil, že vláda chce nahradiť všetky škody, ktoré chovateľom vzniknú. "Opakujem všetky škody, ktoré vzniknú touto nákazou, aj za cenu, že to pôjde na úkor iného rezortu. My musíme obnoviť chovy, musíme obnoviť stáda dojníc, hovädzieho dobytka. Musíme zabezpečovať prílev mlieka do našich mliekarní. Musíme zabezpečovať prílev kvalitného slovenského mäsa do našich obchodov," zdôraznil premiér.

Zopakoval, že záchrana chovov je národno-štátny záujem SR. "Ak by sme mali aj možno poškodiť nejaký iný rezort finančne, tak musíme tieto zdroje nájsť. Ja len verím, že to nebudú stovky miliónov eur, že budeme hovoriť možno o desiatkach miliónoch. Počkáme si však dnes, aké budú ďalšie správy, ktoré nás mimoriadne znervózňujú," povedal Fico. Dodal, že sa chystá spolu spolu s ministrom pôdohospodárstva stretnúť s hlavným veterinárom, s expertmi z Európskej únie, ktorí sú na Slovensku.