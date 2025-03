Nebezpečná nákaza na Slovensku! MIMORIADNE opatrenia a vakcinácia, TOTO predstavuje obrovské riziko

Dezinfekcia áut vychádzajúcich z obce Baka v okrese Dunajská Streda (Zdroj: TASR - Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Situácia je vážna a na Slovensku platia kvôli potvrdenému výskytu slintačky a krívačky na troch farmách hoväzieho dobytka na juhu Slovenska mimoriadne opatrenia. Ako informovala Štátna veterinárna a potravinová správa SR, platia pre celé územie Slovenskej republiky od 21. marca 2025 do odvolania.

Tlačový brífing po zasadnutí Národnej protinákazovej komisie k situácii so slintačkou a krívačkou (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ochorenie slintačky a krívačky je potvrdené v chovoch dobytka v troch obciach na juhu Slovenska - v Medveďove, Ňárade a Bake. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme vzduchom z Maďarska. Ide o závažnú, vysoko nákazlivú, akútnu, horúčkovitú vírusovú chorobu hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dosahmi. Na Slovensku vstúpili už v piatok do platnosti mimoriadne núdzové opatrenia, ktoré nariadil hlavný veterinárny lekár SR Martin Chudý v súvislosti s výskytom slintačky a krívačky. Platné sú až do odvolania. Choroba môže podľa Chudého predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat.

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Zákaz prepravy a premiestňovania zvierat

Na území celej SR sa zakazuje akékoľvek premiestňovanie hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a iných párnokopytníkov vrátane farmovej zveri (ďalej aj vnímavých zvierat) okrem nevyhnutnej prepravy v rámci toho istého chovu. "Tento zákaz sa vzťahuje aj na akékoľvek premiestňovanie vnímavých zvierat z iných štátov do SR a z územia SR do iných štátov," uvádza Chudý.

Zakázaná je aj medzinárodná preprava týchto zvierat cez územie okresov Komárno a Dunajská Streda. V prípade ostatných okresov je medzinárodná preprava s nakládkou a vykládkou mimo územia SR možná len bez zastavenia a vykládky na území SR s uprednostnením hlavných cestných ťahov.

Policajti z dôvodu šírenia slintačky a krívačky skontrolovali 6395 vozidiel, z toho 591 určených na prepravu zvierat. (Zdroj: Facebook/Polícia - Bratislavský kraj)

Platí tiež zákaz akékoľvek premiestňovania zvierat cez hraničné priechody Rusovce/Čunovo - Rajka (cestný priechod), Medveďov - Vámosszabadi, Komárno - Komárom a Štúrovo - Esztergom. Nemôžu sa organizovať hromadné podujatia, trhy, výstavy a zvody hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných a iných párnokopytníkov. Zakázaný je vstup nepovolaných osôb do chovov.

Platné nariadenia

Zároveň hlavný veterinárny lekár nariadil používať pri vstupoch do budov a výstupoch z budov na ustajnenie vnímavých zvierat a do samotného chovu vhodné prostriedky na dezinfekciu. "Osoba vstupujúca do chovu alebo opúšťajúca chov hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných a iných párnokopytníkov vrátane farmovej zveri musí dodržať hygienické opatrenia potrebné na zníženie rizika šírenia vírusu slintačky a krívačky a všetky dopravné prostriedky opúšťajúce chov pred opustením chovu dôkladne dezinfikovať," zdôraznil.

Povinné je aj čistenie, dezinfekcia a podľa potreby dezinsekcia a ošetrenie dopravných prostriedkov a iných vozidiel a vybavenia, ktoré boli použité na prepravu týchto zvierat, ktoré môžu byť kontaminované. Chovatelia musia bezodkladne hlásiť podozrenie na chorobu s príznakmi slintačky a krívačky na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, uhynuté zvieratá likvidovať výlučne v spracovateľskom zariadení (kafilérii). Nariadené je aj uzatvorenie všetkých zariadení na vystavovanie zvierat verejnosti vrátane zoologických záhrad a cirkusov, v ktorých sú držané vnímavé zvieratá.​

Neregistrované chovy predstavujú obrovské riziko

Riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Martin Chudý po rokovaní komisie potvrdil, že Slovensko má stále tri ohniská nákazy. V nedeľu tiež dokončili núdzovú vakcináciu druhého ohniska. "Je to vankúš počas toho, ako sa utrácajú zvieratá v prvom chove v Bake," poznamenal. V nedeľu podľa Chudého utrácali zvieratá, ktoré boli v menších kontaktných chovov.

hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky Martin Chudý (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Problémom pri šírení tejto choroby sú podľa Chudého neregistrované chovy. "Toto sú obrovské riziká šírenia nákazy, pretože vy o takomto chove nemáte vedomosť," skonštatoval šéf ŠVPS s tým, že chovateľ je povinný byť právne registrovaný na chov hospodárskych zvierat. Jeden takýto neregistrovaný chov našli, boli tam ošípané, ovce, kozy aj kôň. Podľa Chudého došlo k utrateniu týchto zvierat s výnimkou koňa, pretože ten nie je vnímavý na slintačku.

Zákaz využívania lesov v dvoch okresoch

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zároveň vydalo zákaz využívania lesov verejnosťou v okresoch Dunajská Streda a Komárno. Dôvodom je minimalizácia rizika šírenia nákazy slintačky a krívačky a minimalizácia rušenia a pohybu poľovnej zveri, ako možného prenášača nákazy.

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v tejto súvislosti pripomenul, že zákaz sa nevzťahuje na vybrané skupiny obyvateľov. Ako informoval, do lesov môžu aj naďalej vstupovať obhospodarovatelia lesných pozemkov, užívatelia poľovných revírov, členovia lesnej, poľovnej, rybárskej a poľnej stráže či členovia stráže prírody. "Zákaz sa netýka ani štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy, zložiek integrovaného záchranného systému a ozbrojených zložiek Slovenskej republiky," skonštatoval NSK.

(Zdroj: TASR - Jakub Kotian)

Ministerstvo pôdohospodárstva zákaz vstupovania do lesov pre verejnosť odôvodnilo tým, že aj voľne žijúca raticová zver môže byť prenášačom vírusu, ktorý slintačku a krívačku spôsobuje. "Preto je dôležité minimalizovať jej rušenie a pohyb. Ide o preventívne opatrenie na ochranu hospodárskych zvierat a zabránenie šíreniu nákazy," vysvetlilo ministerstvo.

Po vakcinácii sa hľadá spôsob, ako likvidovať telá zvierat

Na farmách v Medveďove a Ňárade v nedeľu pokračovala vakcinácia zvierat očkovacími látkami dovezenými z Nemecka. Uviedol to Maroš Sýkora zo spoločnosti Naše Farmy, podľa ktorého sa momentálne hľadá spôsob, ako čo najefektívnejšie likvidovať telá utratených zvierat. Vakcíny sa dobytku podávajú pred jeho utratením, aby sa znížila pravdepodobnosť prenosu choroby. Podľa Sýkoru by mala byť vakcinácia v Medveďove i Ňárade ukončená v priebehu nedele. "Likvidácia chovov sa na našich farmách zatiaľ nezačala. Čakáme na riešenie, čo s dobytkom potom. Jediná kafiléria v Žiline nemá šancu likvidovať v rozumnom čase také množstvá zvierat," skonštatoval.

Podľa jeho slov sa uvažuje o vytypovaní vhodných pozemkov, na ktorých by sa mohli telá zvierat zakopať pri zachovaní všetkých bezpečnostných opatrení. "Problémom však je, že farmy ležia na Žitnom ostrove, kde máme spodnú vodu často už v hĺbke 1,1 metra. Pre nakladanie s mŕtvymi zvieratami je to príliš plytké a ešte by hrozila aj kontaminácia spodnej vody," pripomenul Sýkora.

Na vyčíslenie škôd, ktoré slintačka a krívačka spôsobí spoločnosti Naše Farmy, je podľa Sýkoru ešte priskoro. "Nie je to možné spraviť tak, že iba spočítame cenu utrateného dobytka. Bude to oveľa komplikovanejšie. Hovoriť konkrétne čísla je preto predčasné. Aktuálne sa musíme sústrediť na to, aby sa nám podarilo zastaviť nákazu. Potom budeme môcť riešiť vyčíslenie škôd či prípadné kompenzácie," dodal Sýkora.