ŠOK na akademickej pôde v Banskej Bystrici: Na univerzite prednášal kontroverzný Milan Mazurek!

Vystúpenie politika z videozostrihu, ktorý si Mazurek sám dal na svoj účet na sociálnej sieti, pôsobí dojmom, že viacerí študenti boli z výskytu Mazureka v ich blízkosti nadšení a dokonca sa s ním fotili a podávali si s ním ruky.

Spoločná minulosť s Kotlebom

Bývalého člena Kotlebovcov - Ľudovej strany Naše Slovensko pritom v roku 2019 Najvyšší súd uznal vinným z hanobenia rasy, národa a presvedčenia pre jeho rasistické výroky na adresu Rómov v rádiu Frontinus. V tom čase musel dokonca zaplatiť pokutu a prišiel aj o poslanecký mandát.

Na kandidátke ĽSNS sa však v ďalších voľbách do parlamentu vrátil. Mazurek neskôr spolu s Milanom Uhríkom prešiel do hnutia Republika, čo znamenalo pre subjekt Mariana Kotlebu prakticky politickú smrť a dá sa povedať, že Republika jeho preferencie v dnešných prieskumoch takmer kopíruje.

Mazurek podľa vlastných slov tvrdí, že na pôde univerzity sa stretol s tými "správnymi názormi" a že budúca generácia "nie je stratená". Na záver dodal, že budúcnosť si "nesmieme nechať ukradnúť progresívnymi nezmyslami".

Rektora Mazurekovo vystúpenie neteší

"Rozhodne ma prítomnosť Milana Mazureka na pôde UMB neteší, extrémizmus nemá na akademickej pôde žiadny priestor. Študenti to celé určite nezorganizovali so zlým úmyslom, bude to pre nich poučením do budúcna, rovnako tak pre vedenie UMB a Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov takýmto situáciám v budúcnosti predchádzať," povedal pre portál Aktuality.sk rektor univerzity Vladimír Hiadlovský.

Univerzita vraj len poskytla priestor, organizácia patrila už študentom

Dôvod, prečo sa Mazurek objavil na akademickej pôde UMB spresnila hovorkyňa univerzity Dana Straková. "Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici dlhodobo podporuje akademickú slobodu a nezávislosť študentských iniciatív. Štvrtkové podujatie z 20. marca, Simulácia Európskeho parlamentu - SimEP 25, ako aj predchádzajúce ročníky, boli organizované nezávislou študentskou organizáciou, ktorá sa rozhodla informovať o podujatí všetkých slovenských europoslancov, pričom pozvanie prijalo niekoľko z nich. Študenti realizujú formát SimEP od jeho vzniku vo svojej réžii od pozvania hostí až po kompletný scenár podujatia. UMB poskytla študentom len priestor," vysvetlila Mazurekovo vystúpenie Straková.

Situácia vyeskalovala až na takú úroveň, že celé vyjadrenie k tejto téme sa univerzita rozhodla zverejniť na svojom webe. Mazurek podľa školy zneužil svoje vystúpenie na akademickej pôde, ako aj dôveru organizátorov, ktorí dlhodobo a odhodlane pracujú na podpore demokratických hodnôt a členstva Slovenska v EÚ a NATO.

"Odmietame a odsudzujeme akékoľvek zneužívanie akademickej pôdy na politickú kampaň Univerzita zásadne odmieta akékoľvek útoky na študentov, ktorí sa podieľali na organizácii podujatia a dôrazne sa ohradzujeme voči zneužívaniu akademickej pôdy na politické účely. Zostávame apolitickým akademickým priestorom, ktorý nezdieľa politické postoje jednotlivých hostí. Zároveň jasne deklarujeme, že netolerujeme akékoľvek extrémistické názory alebo ich prejavy na akademickej pôde ani vo verejnom priestore," dodala vzdelávacia inštitúcia z Banskej Bystrici.

Cítil som sa nepríjemne, nechcel som to hrotiť, posťažoval sa vicežupan

Pohoršenie však neskrýval ani vicežupan Banskobystrického kraja Mikuláš Pál (nezávislý). "Necítil som sa tam komfortne, no nechcel som to hrotiť a odísť. S hodnotami a postojmi, ktoré pán Mazurek dlhodobo prezentuje, sa však nestotožňujem. Mrzí ma, že slovenská spoločnosť má takú krátku pamäť a nespomína si, ako kričal na proteste na rodinu z inej krajiny a dnes je europoslancom v obleku a lakovkách," okomentoval situáciu pre Aktuality Pál.

Na podujatí sa vo štvrtok 20. marca tiež zúčastnila europoslankyňa Ľubica Karvašová z Progresívneho Slovenska, v piatok 21. marca to tiež boli európski zástupcovia Slovenska Branislav Ondruš (Hlas-SD) a Miriam Lexmann (KDH).