Po šokujúcej streľbe prišiel o život Marek (†47): Bol nekonfliktný a nápomocný, spomínajú na otca dvoch detí

IVANKA PRI DUNAJI – Tragédia, ktorá otriasla obyvateľmi Ivanky pri Dunaji. V piatok podvečer došlo v blízkosti Pamätníka Milana Rastislava Štefánika k hádke medzi dvoma mužmi, ktorá skončila smrťou jedného z nich. Pri konflikte vytiahol 56-ročný muž strelnú zbraň, údajne s úmyslom zastrašiť, no došlo k výstrelu. Zásah do hlavy sa stal osudným otcovi rodiny Marekovi († 47). Miestni ho poznali ako nekonfliktného a vždy ochotného pomôcť.

K incidentu došlo v piatok krátko po 17. hodine. Podľa doterajších informácií sa Marek, ktorý venčil psa, dostal do slovnej výmeny s mužom, ktorý vlastní neďaleký pozemok. Ten tvrdil, že sa Marek zaháňal palicou, a preto vytiahol zbraň. Tá však vystrelila a zasiahla Mareka do hlavy. Napriek rýchlemu zásahu záchranárov zraneniam podľahol.

Polícia potvrdila, že v prípade začala trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. „Zo strany vyšetrovateľa odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave je vedené trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy v súvislosti s incidentom zo včerajšieho dňa, ku ktorému došlo v podvečerných hodinách v katastri obce Ivanka pri Dunaji,“ uviedla polícia. Dodali, že 56-ročný strelec je držiteľom zbrojného preukazu a po incidente na mieste počkal na príchod polície.

VYŠETROVATEĽ KRAJSKEJ KRIMINÁLKY VZNIESOL OBVINENIE ▪️Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva... Posted by Polícia SR - Bratislavský kraj on Sunday, March 23, 2025

Človek, ktorý vždy pomáhal

Starosta Ivanky pri Dunaji Vladimír Letenay na sociálnej sieti uviedol, že Marek bol dôležitou súčasťou komunity. „Od začiatku sa aktívne zapájal do života obce. Písal články, pôsobil ako aktivista vo finančnej komisii, bol členom Rady školy pri ZŠ M. R. Štefánika. V období rokov 2019 až 2020 pracoval ako prednosta obecného úradu v Ivanke pri Dunaji. V týchto ťažkých chvíľach vyjadrujem rodine úprimnú sústrasť,“ napísal Letenay na sociálnej sieti.

Zdesenie vyvolala včerajšia večerná správa o tragickom incidente v blízkosti ivanskej Mohyly gen. M. R. Štefánika, kde... Posted by Vladimír Letenay - starosta Ivanky pri Dunaji on Saturday, March 22, 2025

Marek po sebe zanechal manželku a dve deti – dcéru a syna. Blízki naňho spomínajú ako na láskavého človeka, ktorý mal vždy čas na rodinu aj priateľov. Tí nemôžu uveriť, že je preč. Kamarát Michal si ho pamätá ako človeka, ktorý bol vždy nápomocný. „Je to šialené, ešte deň pred jeho vraždou bol u mňa v kaviarni na pive,“ povedal pre Nový Čas Marekov dlhoročný kamarát Michal, s ktorým spoločne hrávali florbal.

„Bol to nekonfliktný človek, ktorý okrem športu miloval aj turistiku. Dokonca bol na Mont Blancu a tento rok mal ísť na Gerlachovský štít. Rozdal by sa, bol to dobrý otec, dobrý manžel, dobrý kamarát. Keď som potreboval pomoc, vždy mi bol nápomocný. Vždy sa snažil predchádzať konfliktom,“ dodal so slzami v očiach.

Na sociálnej sieti v skupine, kde sa združujú obyvatelia obce, sa objavili správy o tom, že muž, ktorý strieľal mal mať konflikty už aj predtým. V blízkosti miesta činu má pozemok, ide o bývalé smetisko, ktoré vraj revitalizuje a chce na ňom údajne postaviť strelnicu.