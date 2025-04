Tragédia v Česku: Detaily samovraždy matky Lenky po tom, čo jej zastrelili dcéru

Lenka Šimůnková, matka zastrelenej študentky Elišky na pražskej Univerzite Karlovej, si vzala cez víkend život. (Zdroj: FB/Robert Šlachta, Tip čitateľa)

PRAHA - Streľba, ktorá sa odohrala v roku 2023 na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, má ďalšiu nepriamu obeť. Zmieriť sa so smrťou dcéry Elišky, bolo pre jej matku Lenku Šimůnkovú nad jej sily a v sobotu spáchala samovraždu skokom do priepasti Macocha na juhu Moravy. Hneď po tragédii, pri ktorej prišla o milované dieťa, opakovane tvrdila, že jej život sa skončil. Napriek tomu sa snažila bojovať a pri vyšetrovaní zásahu polície na fakulte bola najväčšou kritičkou jej postupu a opakovane žiadala vyvodenie dôsledkov.

Hoci polícia totožnosť obete stále nepotvrdila, rôzne informačné zdroje pre české spravodajské portály potvrdili, že polícia našla v nedeľu na dne priepasti Macocha v okrese Blansko na juhu Moravy, skutočne telo Lenky Šimůnkovej. Polícia sa podľa portálu Novinky k totožnosti nájdenej odmietla vyjadriť, k prípadom samovrážd informácie neposkytuje. Lenka Šimůnková sa podľa vlastných slov predtým už dvakrát pokúsila dobrovoľne odísť z tohto sveta.

„Moje dieťa išlo pred Vianocami iba do školy a už sa z nej nevrátilo,“ spomínala Šimůnková vlani v rozhovore pre Novinky. "Pre mňa sa skončil svet. Moja Eliška bola moja všetko, celý vesmír, mala som len ju a žila len pre ňu. Takže môj život sa skončil, pretože sa skončil život mojej dcéry," povedala vtedy pre redakciu. Uviedla, že o samovraždu sa pokúsila krátko po smrti dcéry. Vtedy neuspela a rozhodla sa hľadať vinníkov samotnej streľby z 21. decembra 2023, ktorými podľa nej nebol nielen vrah David, ale aj policajní šéfovia či český minister vnútra Vít Rakúšan.

"U mňa to bude stále o spravodlivosti pre moju dcéru a nikdy neprestanem, kým sa nedozviem kompletnú pravdu a kým ten, kto naozaj pochybil, neprevezme plnú zodpovednosť za to, že situáciu správne nevyhodnotili, podcenili, úplne nezvládli a snažia sa zamlčať pravdu. Tak isto za klamstvá. Mali by byť potrestaní za to, že vám klamú do očí. Ale padanie hláv nikto nechce, každý si bude držať svoje kreslo,“ dodala Šimůnková.

Tento rok vo februári nechala na billboarde pri ceste pri Novom Jičíne vyvesiť ostrý odkaz určený Vítovi Rakúšanovi a tiež českému policajnému prezidentovi Martinovi Vondráškovi a šéfovi pražskej polície Petrovi Matějčkovi. "Máte na rukách krv našich detí," kritizovala ich matka obete, "Vláda a PČR - Aj vy máte na rukách krv našich detí, keď klamete!“ bolo uvedené na spomínanom billboarde. Teraz tam už nestojí. Začiatkom apríla ho na základe pokynu Riaditeľstva ciest a diaľnic musel majieľ pozemku odstrániť.

Šimůnková ešte vo štvrtok poslala cez aplikáciu WhatsApp správu s odkazom na článok z miestneho denníka a pravidelne zverejňovala odkazy na rôzne články, týkajúce sa streľby na fakulte. Až do svojej smrti sa nezmierila s tým, že prišla o dcéru a že neboli potrestaní ľudia, ktorí za to podľa nej niesli zodpovednosť. Správu o smrti Šimůnkovej zverejnil pred nikoľkými hodinami aj bývalý policajt a senátor za obvod Břeclav Robert Šlachta.