Vo Veľkom Šariši postavia unimobunky, neskôr plánujú stavať modulárne domy

Splnomocnenec pre rómske komunity Alexander Daško počas návštevy rómskej osady po tragickom nočnom požiari v meste Veľký Šariš. (Zdroj: TASR/)

VEĽKÝ ŠARIŠ - Vo Veľkom Šariši, kde došlo v stredu (19. 3.) k požiaru viacerých unimobuniek, postavia pre ľudí nové unimobunky. V budúcnosti tam plánujú pilotne stavať moderné modulárne domy. Počas piatkovej návštevy Veľkého Šariša to uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško s tým, že následne by mali pribudnúť aj v lokalitách na Slovensku, kde je najväčšie riziko vzniku požiaru.

"Je to tragédia, mňa to strašne mrzí. V krátkom období vieme finančné prostriedky vyčleniť z našej dotačnej schémy na unimobunky, aby už mohli ľudia reálne normálne bývať," povedal Daško.

Z dlhodobého hľadiska bude podľa jeho slov komunikovať s jednotlivými predstaviteľmi vlády, ako aj s Európskou komisiou. "Chystám sa najbližšie do Bruselu prerokovať samozrejme financie a systém modulárneho bývania. Toto je najrýchlejšia cesta. Modulárne bývanie je nastavené tak, že sú to keramické panely, ktoré nehoria, majú veľkú výhrevnosť. Nepotrebujete stavebné povolenie, je to len ohláška. Je tam už aj bežné zariadenie, ako kuchynka, sociálne zariadenie, a vieme ich potom pripojiť na siete. Môžu tam byť piecky, ale sú aj moduly, ktoré majú solárne panely. My potrebujeme mať pozemky, aby boli vysporiadané, lebo bez toho nevieme meniť naše lokality tak, ako potrebujeme," uviedol Daško.

VIDEO

Alexander Daško po rokovaní ohľadom tragického požiaru s primátorom Veľkého Šariša (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Opätovne zasadne krízový štáb

Podľa primátora Veľkého Šariša Viliama Kalla dnes zasadá opätovne krízový štáb. "Situácia je vzhľadom na vzniknutú situáciu pomerne pokojná. Samozrejme, zabezpečujeme to, čo je najdôležitejšie, stravovanie pre evakuované osoby, strechu, šatstvo, toto prebieha kontinuálne. Našou najväčšou snahou je zabezpečiť naspäť bývanie. Vďaka prísľubu pána splnomocnenca sme sa dohodli na riešení, ktoré vieme zrealizovať, myslím si, že vo veľmi krátkej dobe. Bolo tu osem príbytkov, takže pracujeme s týmto číslom. Máme prvý prieskum a vieme povedať, že je to o niekoľkých dňoch a týždňoch," priblížil Kall s tým, že výhodou mesta je, že majú vysporiadané pozemky.

"Je to majetok mesta, je tu vodovod, kanalizácia, cesty a osvetlenie. Čiže poďme riešiť práve ten pilotný projekt u nás, aby sme najviac ohrozeným skupinám pomohli nejako vyriešiť ich bývanie," vysvetlil primátor.

Príčiny požiaru sú v štádiu zisťovania

Príčiny požiaru sú podľa riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Petra Kovalíka stále v štádiu zisťovania, ale pracuje sa s verziou neopatrnej manipulácie pri obsluhe vykurovacieho telesa. "Dnes sme sa na rokovaní dohodli na hlbšej spolupráci a prehĺbení cesty k týmto komunitám tak, aby jednoducho boli lepšie pripravení na zvládanie týchto situácií," vysvetlil Kovalík s tým, že najdôležitejšia je preventíva a edukácia.

Podľa Daška okrem edukácie rozmýšľajú aj o tzv. technických kontajneroch s hasiacimi prístrojmi a rôznymi inštrumentmi. "Mali by slúžiť kvázi ako prvá pomoc predtým, ako prídu samotní hasiči. Toto by sme chceli implementovať v jednotlivých lokalitách," doplnil Daško.

Vo Veľkom Šariši vypukol v stredu v noci požiar viacerých unimobuniek. Zomrelo pri ňom päť ľudí, z toho štyri deti. Približne 30 ľudí zároveň prišlo o strechu nad hlavou. Mesto v súvislosti s následkami požiaru vyhlásilo mimoriadnu situáciu.