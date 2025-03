Na Generálnej prokuratúre to znova poriadne vrie: Spory pre kauzu atentátu na Fica! V hlavnej úlohe je Lipšic

Daniel Lipšic (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Na Generálnej prokuratúre SR to znova vrie. Dôvodom sú výroky prokurátora GP SR Daniela Lipšica. Lipšic tvrdí, že generálny prokurátor Maroš Žilinka naliehal, aby sa atentát na premiéra Roberta Fica kvalifikoval ako terorizmus. Prokurátorka, ktorá má prípad na starosti, sa však voči tvrdeniam Lipšica ohradila.

Lipšic o záležitosti prehovoril v rozhovore pre Denník N. „Dozorujúca prokurátorka tvrdila svojmu nadriadenému, že dôkazy na danú právnu kvalifikáciu v spise nie sú, teda na terorizmus, ale generálny prokurátor si želá, aby to bolo kvalifikované ako terorizmus," povedal Lipšic.

Zároveň tvrdí, že pre dané konanie existuje aj dôkaz. „Áno, existuje. Nebudem komentovať, kto ho napísal, ako je zachytený, ale úradný záznam existuje. Neviem, či je tam právna kvalifikácia správna, ja spis nepoznám, len hovorím, že je dôležité, aby prokurátori boli samostatní,“ uviedol. „Ide o kolegov. Ak budú chcieť, povedia to sami, ja nebudem zverejňovať úradné záznamy iných osôb, ale existujú, to znamená, že sa to dá ľahko preukázať,“ dodal s tým, že nevie, aká bola Žilinkova motivácia takto konať.

Prokurátorka sa voči výrokom Lipšica ohradila

Na tieto vyjadrenia zareagovala samotná generálna prokuratúra. V stanovisku, ktoré poskytla hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová sa uvádza, že prokurátorka Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky Katarína Habčáková, konajúca v trestnej veci "atentátu na predsedu vlády Slovenskej republiky", sa voči slovám Lipšica ohradila.

Takéto vyjadrenia nikdy pred svojím nadriadeným prokurátorom vraj neuviedla, generálny prokurátor nikdy nevyslovil želanie (žiadosť) vo vzťahu k právnej kvalifikácii stíhaného skutku a o zmene právnej kvalifikácie rozhodol vyšetrovateľ PZ samostatne, bez pokynu prokurátora. S právnou kvalifikáciou stíhaného skutku sa ako konajúca prokurátorka po vyhodnotení dôkaznej situácie plne stotožnila, čo napokon našlo svoje odzrkadlenie aj v podanej obžalobe. Konajúca prokurátorka dôrazne vylučuje akýkoľvek nátlak voči svojej osobe pri výkone pôsobnosti v trestnom konaní zo strany nadriadených prokurátorov.