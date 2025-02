Vyjadrenia vedúceho Úradu vlády zdvihli ľudí zo stoličky: Po Šutajovi Eštokovi vypenil aj Žilinka! Tvrdý odkaz

Juraj Gedra (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Všetko odštartovali vyjadrenie vedúceho Úradu vlády SR Juraja Gedru. Ten v Infovojne v súvislosti s vyšetrovaním obdobia pandémie uviedol, že tlak je z ich úrovne maximálny. Hovoril o predvolávaní predstaviteľov zodpovedných zložiek na vládu i nespokojnosti s doterajšími výstupmi. Zdôraznil, že neprichádzajú žiadne výsledky. Hovoril tiež o personálnych zmenách v policajnom zbore.

Takéto vyjadrenia vzbudili okamžitú pozornosť. Kritika sa však tentokrát neozývala len z opozičných lavíc. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) zverejnil stanovisko, v ktorom síce Juraja Gedru priamo nemenoval, no jeho odkaz znel jasne – polícia nebude konať na politickú objednávku. „Nie je v kompetencii žiadneho politika či úradníka určovať, čo bude polícia vyšetrovať. Polícia koná samostatne a na policajtov nebude vyvíjaný žiadny tlak,“ uviedol. „Upozorňujem každého politika (opozičného aj koaličného), ktorý by čo i len náznakom plánoval vyvíjať tlak na políciu, že si pomýlil obdobie, keď polícia konala na niečí príkaz. Pripomínam, že riadenie polície politikmi sme tu mali za čias Matoviča, Hegera a Ódora a ja nikdy nepripustím, aby sa táto doba vrátila,“ dodal. Polícia pod súčasným vedením koná podľa jeho slov výlučne „na základe zákona, dôkazov a faktov, bez akéhokoľvek politického zasahovania či snahy ovplyvňovať jej prácu.“

Kritika na vyjadrenia vedúceho Úradu vlády zaznela aj z opozície. „Takéto vyjadrenia z Úradu vlády považujem za prirodzený jav v rámci súčasnej garnitúry, predovšetkým strany Smer. Robia len to, čo majú už vyše 20 rokov vo svojej DNA - chcú absolútne spolitizovať políciu a dostať ju pod svoju kontrolu. Polícia nesmie byť nezávislá, nesmie konať zákonne, môže postupovať len podľa predstáv pána Fica, Kaliňáka, Bodöra či Gedru. Na Gedrovo vyjadrenie verejne reagoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Kvitujem to a viem oceniť, ak aj on dokáže spraviť niečo pozitívne. Jedno je však napísať na Facebook, druhé konať. Pozorne budem sledovať jeho kroky v reálnom svete, a hlavne to, čo v takejto situácii bude robiť prezidentka Maškarová," uviedol bývalý policajný prezident a poslanec za Progresívne Slovensko Jaroslav Spišiak.

Rázny odkaz Maroša Žilinku

Po ministrovi vnútra sa dnes ozval aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý už konkrétne Gedru v statuse aj menoval. "S ohľadom na včerajšie vyjadrenia vedúce Úradu vlády SR dôrazne žiadam politikov, aby svojimi vyjadreniami neprimerane nezasahovali do činnosti OČTK a nenáležitým spôsobom verejne nespochybňovali ich činnosť,“ uviedol Žilinka. Zdôraznil tiež, že prokurátori pri plnení úloh postupujú „výlučne podľa zákona, nestranne a bez ohľadu na záujmy politikov, médií či verejnej mienky, chrániac verejný záujem.“

Juraj Gedra po kritike zverejnil stanovisko, v ktorom tvrdí, že plne rešpektuje orgány činné v trestnom konaní pri ich práci, ak konajú v zmysle a na základe zákona. „Je však nielen právom, ale aj povinnosťou politikov sa verejne pýtať a komunikovať oprávnené požiadavky verejnosti pri preverení zlyhaní a pochybení z obdobia COVIDU, obzvlášť, ak boli podozrenia potvrdené závermi Najvyššieho kontrolného úradu SR,“ uviedol.

Do celej debyta sa následne zamiešal podpredseda Smeru-SSD a europoslanec Erik Kaliňák. "S ohľadom na dnešné vyjadrenia Generálneho prokurátora SR ho naopak dôrazne žiadam ja, aby namiesto celoročného doťahovania s podriadeným prokurátorom D. Lipšicom a každomesačného alibistického opakovania, že “postupuje” výlučne podľa zákona, začal naozaj skutočne postupovať," odkázal Kaliňák Žilinovi.

"Žiadny vládny politik nezasahuje do činnosti prokuratúry, len prirodzene očakávame výsledky po rozvrate právneho štátu z obdobia COVIDu a to bez ohľadu na to, aké budú! Slovenská spoločnosť potrebuje poznať rozhodnutia a závery, nie bicyklové trasy," dodal.